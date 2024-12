Olbia, caro Babbo Natale regalami un biglietto aereo: prezzi folli per raggiungere l'Isola

Olbia. "Caro Babbo Natale quest'anno vorrei un biglietto aereo," potrebbe essere questo l'incipit della letterina che quest'anno spedirà chi vola da e per la Sardegna, dagli studenti alle famiglie emigrate a chi, semplicemente, vuole trascorrere il Natale nell'Isola o viceversa.

L'annoso problema della continuità territoriale imperversa tutto l'anno, nelle quattro stagioni, e non si riesce ancora a dare delle soluzioni che consentano gli spostamenti dall'isola, letteralmente isolata, considerando che spesso ci sia sposta per lavoro e problemi di salute.

In queste settimane la corsa al biglietto per trascorrere qualche giorno fuori casa o, far ritorno a casa porta con sé l'amletico dubbio: "lo compro o non lo compro il biglietto?". Prezzi che sanno di salasso e portano spesso a fare delle scelte obbligate.

Abbiamo eseguito delle simulazioni considerando uno spostamento dal 23 al 27 dicembre, considerando i voli da Milano, Roma e Bologna e prendendo come destinazioni Cagliari, Olbia e Alghero.

I dati sono tutt'altro che confortanti: abbiamo considerato una partenza che varia dalle prime ore del mattino alla sera, Milano-Olbia con partenza alle 7 e rientro con volo delle 8.40 parte da 138,39 euro, volo Easyjet e Ryanair.

Bologna-Olbia si risparmia qualcosa con Volotea, ma si perde una giornata partendo alle 20 e rientrando con volo delle 8. Meno conveniente Bologna-Cagliari con una cifra doppia, pari a 251,96 euro con la compagnia ryanair, partenza e rientro intorno alle 17.

Milano-Cagliari ha un costo inferiore, ma orari sacrificanti con una partenza alle 7.40 e un ritorno con volo delle 23.25, euro 145,76 il costo con Ryanair, resta poi una corsa con due differenti compagnie che, se agevola gli orari di certo non è economico, 1126,75 con partenza da Milano alle 18 con Vueling e ritorno con Flexflight alle 9.30.



Ancor meno conveniente Milano-Alghero che sfiora gli 800 euro, 780,40 il volo con Ita con partenza alle 18 e ritorno alle 11.30, Roma-Alghero arriva a 686 euro, mentre Roma-Olbia non arriva a 150 euro con partenza alle 17 con Aeroitalia e ritorno con volo delle 6 con Volotea.

Ma attenti anche al bagaglio: un semplice bagaglio a mano non comporta infatti costi aggiuntivi, ma portare regali e ripartire con qualche dolce comporta un ulteriore biglietto. I regali saranno ancora più cari con un costo a tratta di 60 euro per un imbarco con un bagaglio fino a 23 kg, e solo il bagaglio a/r ha un costo aggiuntivo di 120 euro.