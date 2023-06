Olbia Calcio, ritiro estivo: per il quinto anno a Buddusò

Olbia. La Società rende noto che la sede del ritiro estivo in preparazione alla stagione 2023/2024 dell'Olbia Calcio si svolgerà dal 14 luglio al 5 agosto e avrà come sede, per il quinto anno consecutivo, il Comune di Buddusò. La prima amichevole stagionale è fissata per venerdì 21 luglio con la partita "Trofeo Sardegna" al Nespoli contro il Cagliari. Previste, nei giorni seguenti, uscite contro il Cagliari Primavera e contro il Calangianus.