Olbia, al via "Narami": racconti e musica con i personaggi più amati della Sardegna

Olbia. Prenderà il via il 16 gennaio 2025 presso l'Archivio Mario Cervo la rassegna "Narami - personaggi, racconti e incontri", un ciclo di appuntamenti che mette al centro della scena alcuni dei personaggi più amati della Sardegna.

Con la conduzione di Rita Nurra, gli incontri offriranno l'opportunità di scoprire aneddoti, ricordi ed esperienze personali attraverso la musica preferita dagli ospiti, in un mix unico di storie e note.

Il primo incontro vedrà protagonista Giuliano Marongiu, celebre presentatore, showman e cantante. Nato a Varese ma legato profondamente alla Barbagia, Marongiu è un volto iconico della cultura sarda. Con una carriera iniziata come insegnante, ha poi trovato la sua vera vocazione nello spettacolo, diventando il conduttore di eventi prestigiosi come la Cavalcata Sarda e la Festa del Redentore, oltre a collaborare con emittenti come Videolina e Sardegna Uno.

Il programma proseguirà il 23 gennaio con Marella Giovannelli, giornalista e autrice, seguita da Roberto Becca, ostetrico e cantante, il 30 gennaio.

Il 5 febbraio sarà la volta di Giuseppe Masia, comico e musicista, mentre il 13 febbraio chiuderà la rassegna Pina Monne, pittrice e artista.

"Narami" è un'occasione imperdibile per conoscere i lati più autentici di personalità che hanno contribuito a valorizzare la cultura e le tradizioni dell'isola.

Gli incontri si terranno alle ore 18:00 presso l'Archivio Mario Cervo di Olbia.