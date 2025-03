Olbia: al Community Hub si racconta dell’Agabbadora

Olbia. Il Community hub continua a raccontare la Sardegna tra storia, tradizioni e territorio, nuovo appuntamento per venerdì 28 per raccontare una delle figure particolari di cui si è tramandata la conoscenza e la storia nei secoli.

"Siamo lieti di annunciare il nuovo appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale, in collaborazione con Sardegna Turistica - Archeologia e Turismo Culturale, - recita il comunicato del Community - l'appuntamento si terrà Venerdì 28 marzo, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, in via Perugia 3".

Nel secondo appuntamento Pier Giacomo Pala e Gian Mario Figoni Frau ci accompagneranno alla scoperta del museo della Femmina Agabbadora. L'evento è aperto al pubblico.