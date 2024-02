Nord Sardegna, scontro auto-moto: centauro perde la gamba

Alghero. Intorno alle 12, la squadra di Alghero è intervenuta sulla Strada dei due Mari in prossimità della località I Piani, per un incidente che ha coinvolto una autovettura e una moto. Tre le persone coinvolte, una trasportata con l'elisoccorso e le altre due persone ferite sono state soccorse da due ambulanze e accompagnate all'ospedale di Alghero. Un frontale violentissimo, ad avere la peggio il centauro 30enne che - come riferisce L'Unione - nell'urto ha subito l'amputazione di una gamba. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.