Nord Sardegna, auto in bilico sulla scogliera: salvata dai carabinieri

Porto Torres. Con l'auto in bilico sul costone nei pressi della torre di Abbacurrente a Porto Torres. Così una donna sarebbe stata salvata da morte certa dai militari in servizio ieri notte. A lanciare l'allarme il marito segnalando ai carabinieri che la donna non aveva ancora fatto ritorno a casa dopo essere uscita con alcune amiche. Immediato l'intervento dei militari su un sentiero nei pressi della provinciale 81 e la successiva scoperta: la parte anteriore dell'auto sporgeva sul vuoto, all'interno la donna in stato confusionale, tratta in salvo grazie ad una delicatissima operazione dei militari. Sul posto anche il 118 per il trasporto in ospedale per le cure necessarie.