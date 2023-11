Nord Sardegna, auto a fuoco: una denuncia

Sassari. Nei giorni scorsi personale dell’UPGSP della Questura di Sassari - si legge nella nota - "ha denunciato un uomo per i reati di danneggiamento a seguito di incendio di autovettura, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, alle prime ore della mattina, la Sala Operativa riceveva una segnalazione inerente l’incendio di un’auto in questa Piazza Santa Maria, a Sassari. Pertanto, veniva immediatamente inviata sul posto una Volante che individuava fin da subito un soggetto sospetto nelle immediate adiacenze del luogo dell’incendio".

Prosegue la nota della Questura: "L’uomo, prontamente fermato ed identificato, risultava avere a suo carico numerosi precedenti anche specifici e si presentava con le mani ed i pantaloni sporchi di fuliggine. Inoltre, alle domande degli operatori si mostrava fin da subito reticente e nervoso, tentando di sottrarsi al controllo di polizia e proferendo minacce all’indirizzo dei poliziotti. Dopo aver riportato l’uomo alla calma, quest’ultimo confessava di essere stato l’artefice del gesto. Stante quanto sopra il soggetto veniva sottoposto a perquisizione personale con esito positivo in quanto rinvenuto in possesso di un coltello a serramanico e successivamente accompagnato presso questi uffici per la redazione degli atti. Per i fatti in argomento, l’uomo è stato denunciato", conclude la nota.