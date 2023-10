Monti, successo per il primo Concerto Lirico: chiesa strapiena

Monti. Si è svolto ieri, domenica 8 ottobre alle ore 18:30 nella chiesa di San Gavino a Monti, il primo Concerto Lirico organizzato dall'Associazione Culturale "Sardegna Lirica".

L'Associazione è nata quest'anno nel mese di gennaio proprio a Monti e propone la diffusione della cultura musicale lirica, letteraria, artistica come valore sociale attraverso manifestazioni volte alla crescita umana, culturale e civile. Il Direttore artistico è Gabriele Barria.

Barria è un giovane cantante lirico originario di Monti, Baritono e interprete nell'evento di ieri, insieme ai colleghi Maria Grazia Piccardi, Soprano e Giansilvio Pinna, Tenore. Un concerto che ha richiamato circa 350 persone provenienti da diversi Comuni della Gallura e qualcuno anche da Cagliari. Un successo meritatissimo che ha fatto sold out con la chiesa di San Gavino strapiena, tra emozione ed entusiasmo dei partecipanti che giunti al termine dell'evento hanno chiesto il bis. Un ricco programma che ha visto l'alternarsi degli interpreti Barria, Piccardi e Pinna e la musica dell'Orchestra da Camera "Johann N. Wendt" di Cagliari, Raimondo Mameli il direttore. Un Concerto lirico che in tanti aspettavano e che ha visto la sua nascita, con la prima edizione, a Monti, con la speranza che sia il primo di una lunga serie di eventi.

L'emozione non è stata solo del pubblico presente, diviso tra giovani e meno giovani, ma soprattutto di chi ha organizzato e preso parte all'evento: "Grazie! Grazie e 100 volte grazie! Ieri è stata una giornata indimenticabile e storica per la nostra Associazione e per il nostro paese. Non avevamo dubbi sul suo sucesso, ma non ci aspettavamo che arrivasse in questo modo! Circa 350 persone sono venute appositamente per vedere il Concerto Lirico; pubblico proveniente da Olbia, Telti, Su Canale, Tempio, Siniscola e addirittura appassionati da Cagliari! Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo evento: il Comune di Monti, il sindaco Emanuele Mutzu, il delegato alle associazioni e al turismo Gavino Sanna, il delegato alla cultura Debora Tuveri, la Fondazione di Sardegna comparto scuola e associazioni, Don Pierluigi Sini, Domenico Pes presidente della proloco Monti, i soci sostenitori, gli sponsor, i ragazzi del servizio civile Ass. Culturale Sos Mesureris, le associazioni del Comune di Monti e i fotoreporter che hanno immortalato questo momento storico. Un grazie infinito va a chi ha reso la serata speciale ed indimenticabile: L'Orchestra da Camera "Johann Nepomuk Wendt" e i cantanti Giansilvio Pinna, Maria Grazia Piccardi e Gabriele Barria. Che dire, che sia la prima di tante edizioni", dichiara l'Associazione Sardegna Lirica.t

Di seguito il programma e i nomi dei musicisti dell'Orchestra da Camera "Johann N. Wendt" di Cagliari:

Wolfgang A. Mozart, Ouverture da Le Nozze di Figaro (Orchestra)

Wolfgang A. Mozart, "Hai già vinta la causa", da Le Nozze di Figaro (Baritono)

Wolfgang A. Mozart, "Porgi amor", da Le Nozze di Figaro (Soprano)

Giuseppe Verdi, "Ah, la paterna mano", da Macbeth (Tenore)

Wolfgang A. Mozart, "Là ci darem la mano", dal Don Giovanni (Baritono - Soprano)

Gaetano Donizetti, "Tran tran... In guerra ed in amor", da L'Elisir d'amore (Baritono -Soprano - Tenore)

Pietro Mascagni, Intermezzo sinfonico, da Cavalleria Rusticana (Orchestra)

Gioacchino Rossini, "Largo al factotum", da Il Barbiere di Siviglia (Baritono)

Vincenzo Bellini, "Meco all'altar di Venere", da Norma (Tenore)

Giacomo Puccini, "O mio babbino caro", da Gianni Schicchi (Soprano)

Giuseppe Verdi, "Libiamo...brindisi" da La Traviata (Tenore - Soprano)

Giuseppe Verdi, "Dio, che nell'alma infondere", da Don Carlo (Baritono - Tenore)



Orchestra da Camera "Johann N. Wendt" di Cagliari

Direttore: Raimondo Mameli

Violini:

Pietro Murgia

Paola Imperio

Nicoletta Giuffrida

Daniela Meloni

Maria Clarissa Melis

Jacopo Serra

Viole:

Marco Fois

Massimiliano Viani

Violoncelli:

Giada Vettori

Gloria Medda

Contrabbasso:

Giacomo Paulis

Flauto: Giulia Lallai

Oboe: Emanuela Muzzu

Clarinetto: Paola Lilliu

Fagotto: Nicolò Atzeni