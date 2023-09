La Regione Sardegna alla Milano Fashion Week con "Insula - Sardinia Quality World"

Olbia. Il programma di marketing territoriale "Insula - Sardinia Quality World" sarà presente a uno dei più importanti eventi della moda a livello mondiale: la Milano Fashion Week Spring/Summer 2024, in programma a Milano dal 19 al 25 settembre 2023. "Insula - Sardinia Quality World", insieme alla Regione Sardegna, parteciperà agli eventi nell’esclusivo spazio del White Village dal 22 al 24 settembre.

Il programma Insula, gestito dal Cipnes Gallura e promosso e sostenuto dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio riconosce nel mondo della moda un efficace strumento di promozione per la Destinazione Sardegna. Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono multipli. In primo luogo, sfruttando il palcoscenico inter- nazionale offerto dalla Settimana della moda milanese, la Sardegna mira a stabilire e rafforzare re- lazioni con attori chiave del settore: professionisti del viaggio, esperti di design e moda, giornalisti, influencer e operatori Horeca. Inoltre, il progetto punta a esaltare l’ampia offerta turistica sarda. Non solo mare e spiagge, ma un autentico viaggio alla scoperta dell'Isola attraverso l'artigianato, il design, la gastronomia, i percorsi naturalistici, archeologici e quelli dedicati al turismo attivo e lento.

Milano, città di riferimento mondiale per la moda, è stata scelta come sede ideale per questo am- bizioso progetto. In particolare, il White Village nel Tortona Fashion District è stato identificato come il luogo ideale per esibire le eccellenze sarde, grazie alla sua posizione strategica e alla sua riconosciuta importanza nel panorama moda. Ma Milano Fashion Week non sarà solo un'occasione per parlare di moda. La presenza sarda al White Village sarà infatti un concentrato di arte, cultura, gastronomia e tradizioni, racchiuse nel palinsesto di eventi "Made in Sardinia".

In questo contesto, saranno organizzate diverse iniziative: Conferenza stampa al White Village: "Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna", un appun- tamento con giornalisti, rappresentanti istituzionali e stakeholders. Fashion Show: presentazione di collezioni realizzate da stilisti sardi nel cuore del White Village. Bistrot Tortona Trentuno PHYD: spazio per la promozione delle eccellenze enogastronomiche sarde. Exhibition: un'esposizione che vedrà designer sardi cimentarsi al fianco dei nomi più noti della moda internazionale.