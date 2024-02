Auto va fuori strada, salvo il conducente: ancora ignote le cause dell'incidente

Nord Sardegna. La squadra 1A della Sede centrale è intervenuta a Sassari in via Budapest per incidente stradale che ha visto coinvolta un' autovettura. Per cause da accertare la macchina è uscita fuori strada. Il conducente è trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Il Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e ad agevolare lo spostamento della vettura dalla carreggiata. Sul posto 118 e polizia locale.