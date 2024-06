Emergenza siccità in Sardegna: Regione stanzia quasi 3 milioni

Cagliari. Su proposta dell'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, la Giunta regionale ha approvato oggi una serie di misure, sia strutturali che non strutturali, per mitigare gli effetti della grave crisi idrica che sta colpendo il Sistema Posada, alimentato dal serbatoio di Maccheronis.

La delibera prevede una spesa di 1,97 milioni di euro per l'attuazione delle misure strutturali e 850 mila euro per le azioni non strutturali, da attuarsi nei territori dei Comuni di Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro.

L'assessore Piu ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra tutte le parti coinvolte e ha ringraziato gli uffici dell'assessorato dei Lavori pubblici per il supporto fornito nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche ed economiche. Queste misure rappresentano un passo cruciale nella gestione della crisi idrica e mirano a garantire una distribuzione più efficiente delle risorse idriche, assicurando un approvvigionamento adeguato per i comuni interessati.