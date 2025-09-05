Desulo, maxi piantagione di cannabis nel bosco: arrestato un ventenne

Desulo. I Carabinieri della Compagnia di Tonara e della Stazione di Desulo, affiancati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno individuato una piantagione di cannabis nascosta nelle campagne di Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles. Giovedì 28 agosto i militari, dopo giorni di osservazione, sono entrati in azione sorprendendo un ventenne incensurato mentre potava e raccoglieva le infiorescenze: nelle radure c’erano 104 piante alte tra 40 e 150 centimetri, alimentate da un intricato sistema di irrigazione con oltre 200 metri di tubi in PVC e una cisterna.

Gli investigatori hanno sequestrato l’intera coltivazione e tutte le attrezzature presenti. Il giovane, arrestato in flagranza con l’accusa di coltivazione e spaccio di droga, è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari; il G.I.P. ha poi convertito la misura nell’obbligo di dimora e nella presentazione periodica alla polizia giudiziaria. L’operazione, evidenzia la Benemerita , rientra nella costante attività di contrasto al traffico di stupefacenti nelle zone più isolate dell’isola.

L’importante sequestro a Desulo ricorda altre operazioni antidroga condotte in Sardegna negli ultimi giorni. Pochi giorni fa, i Carabinieri hanno scoperto una maxi piantagione con oltre 4.500 piante a Villaurbana, con otto arresti. A fine agosto una operazione antidroga tra Arzachena e Olbia ha portato a sei denunce e al sequestro di vari tipi di droga e persino di un taser. Questi interventi testimoniano come la produzione e lo smercio di cannabis restino un fenomeno diffuso e redditizio, che richiede un controllo costante da parte delle forze dell’ordine.

La piantagione di Desulo si distingue per il sistema di irrigazione professionale, con una rete di tubature collegata a una cisterna, che garantiva acqua alle piante occultate tra gli arbusti. Secondo i Carabinieri, la località isolata e la vegetazione fitta erano state scelte per sfuggire ai controlli. La coltivazione è stata sradicata e distrutta; il materiale sequestrato sarà analizzato per determinarne il valore e per ricostruire eventuali collegamenti con reti di traffico più ampie.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti nelle campagne e ricordano che la collaborazione con reparti speciali, come i Cacciatori di Sardegna, permette di presidiare anche le aree più impervie. Le indagini continuano per accertare se il ventenne agisse da solo o per conto di un’organizzazione.