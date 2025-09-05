Porto di Olbia e Golfo Aranci: guida 2025 ai traghetti e servizi

Friday, 05 September 2025
Informazione dal 1999
Scopri collegamenti, servizi e consigli utili per arrivare e partire dai principali porti del nord Sardegna
Olbia. Le porte marittime del nord Sardegna sono un passaggio obbligato per chi arriva o riparte verso la penisola. In questa guida aggiornata al 2025 scoprirai come raggiungere il porto di Olbia e quello di Golfo Aranci, quali compagnie operano le principali tratte, i servizi disponibili in banchina e i consigli pratici per un viaggio sereno.
Il porto di Olbia si trova a poca distanza dal centro cittadino e dall’aeroporto. È raggiungibile in auto seguendo la SS 125 e dispone di segnaletica chiara per l’imbarco passeggeri e veicoli. Per chi preferisce i mezzi pubblici, le linee urbane dell’ASPO collegano il porto con la stazione ferroviaria e le principali fermate in città; in particolare le linee 4, 5 e 9 portano verso le spiagge. Taxi e servizi NCC sono disponibili in banchina. Se arrivi in aereo, una corsa di circa quindici minuti ti condurrà dall’aeroporto al porto.
Olbia è uno degli scali più trafficati della Sardegna. Tra le compagnie di navigazione che collegano l’isola al continente ci sono Tirrenia, Moby Lines, Grimaldi Lines e GNV. Le tratte di riferimento includono Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Alcune corse stagionali partono anche da altre località italiane, soprattutto in estate; consulta sempre i siti ufficiali per orari e tariffe aggiornate. Per ulteriori informazioni sulla rete dei porti sardi puoi leggere la nostra guida su come arrivare in Sardegna.
Il molo di Olbia ospita biglietterie delle compagnie, bar, ristoranti e aree di accoglienza. Sono presenti parcheggi a pagamento per auto e camper con possibilità di sosta a breve e lunga durata. Per muoversi in città senza auto sono disponibili navette private, autobus urbani dell’ASPO e taxi; la nostra guida ai bus per muoversi a Olbia e raggiungere le spiagge ti aiuterà a pianificare gli spostamenti. In porto trovi anche servizi di autonoleggio, punti Wi‑Fi e aree coperte per i passeggeri in transito. Per chi deve rifornire cambusa o acquistare generi alimentari prima di una traversata, è utile sapere che i servizi di spesa online come Spesati consegnano direttamente al porto e nelle zone di Olbia.
Il porto di Golfo Aranci, a circa 20 km da Olbia, è il terminal di alcune linee per la Toscana e il continente. Serve soprattutto traghetti Moby e Sardinia Ferries da Livorno e Piombino. Anche qui sono disponibili biglietterie, parcheggi e punti ristoro, oltre ai servizi per l’imbarco di passeggeri con auto e camper. La località è collegata a Olbia e ai centri della Gallura da treni regionali, bus e taxi.
Prenota i tuoi biglietti con anticipo, soprattutto in alta stagione, per assicurarti posto su navi e cabina. Arriva al porto almeno due ore prima dell’orario di partenza con i documenti di viaggio e d’identità; per i veicoli segui le indicazioni dell’imbarco. Se viaggi con animali domestici, verifica le normative delle compagnie e porta la documentazione richiesta.
03 September 2025
31 August 2025
31 August 2025
31 August 2025
L'olio CBD Crystalweed sta conquistando sempre più spazio nelle case degli italiani e in quelle di altri consumatori europei. Viene considerato l’olio di CBD più famoso e apprezzato in Italia. Le ragioni per questo successo sono da ricercarsi nella crescente mole di evidenze scientifiche che attestano l'efficacia terapeutica del CBD e nell’elevato numero di video testimonianze degli utenti che hanno testato i prodotti Crystalweed elogiandone gli effetti. Ma, quali sono realmente i benefici di questo prodotto che si sta affermando come il miglior olio di CBD in Italia?
Golfo Aranci. Venerdì 29 agosto alle 21:30 presso l’anfiteatro antistante alla chiesa di San Giuseppe, lo scrittore Sebastiano Nata presenterà al pubblico il suo libro d’esordio “Il dipendente” che Feltrinelli ha...
Generatore di loghi AI: scopri i migliori 7 strumenti aggiornati 2025 con opinione esperta e confronto funzioni e prezzi. Scegli il tuo logo ideale.
Tempio Pausania. Sorgente di ispirazione e provocazione visiva, Michele Mossa è uno di quei giovani che trasformano la quotidianità in una finestra aperta sul mondo. Autista di bus legge la sua giornata tra partenze, orari e ferma...
Olbia. Gentile redazione, scrivo per segnalare una problematica che tocca la sicurezza di tutti noi che frequentiamo Pittulongu, una delle spiagge più belle del nostro territorio. Così inizia la lettera che ci ha inviato una nostra lett...
10 August 2025
10 August 2025
06 August 2025
01 August 2025
30 July 2025
27 July 2025
27 July 2025