Come arrivare in Sardegna: la guida 2025

La Sardegna, con le sue spiagge incantevoli, il mare cristallino e una cultura unica, è una meta ambita per turisti italiani e stranieri. Arrivare in Sardegna è semplice, grazie ai collegamenti efficienti via mare e via aereo, che permettono di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze di viaggio.

In questa guida vedremo tutte le opzioni per raggiungere l’isola comodamente, con consigli pratici e informazioni utili.

Arrivare in Sardegna in aereo

L’aereo è il mezzo più veloce per raggiungere la Sardegna, con voli diretti dai principali aeroporti italiani ed europei. L’isola dispone di tre aeroporti principali:

Aeroporto di Olbia Costa Smeralda: ideale per chi vuole visitare la costa nord-est, incluse località come Porto Cervo, San Teodoro, Santa Teresa e l'incantevole arcipelago de La Maddalena.

Aeroporto di Alghero-Fertilia: perfetto per esplorare la zona nord-ovest, come Stintino e la Riviera del Corallo.

Aeroporto di Cagliari-Elmas: comodo per visitare il sud dell’isola e la città di Cagliari.

Compagnie aeree e tratte

Le principali compagnie aeree che operano in Sardegna includono Ryanair, Volotea, ITA Airways, easyJet e Wizz Air.

Durante la stagione estiva, i voli charter e diretti aumentano significativamente, collegando l’isola con molte città europee.

Suggerimenti per risparmiare sui voli:

Prenota con anticipo, specialmente per i periodi di alta stagione.

Controlla offerte speciali o pacchetti vacanza che includono il volo e l’alloggio.

Arrivare in Sardegna in nave

Il traghetto è l’opzione preferita per chi desidera portare con sé il proprio veicolo o viaggiare in modo più rilassato. Le principali compagnie di navigazione offrono collegamenti giornalieri dai porti italiani.

Porti principali in Sardegna:

Olbia e Golfo Aranci: per chi arriva dalla penisola italiana, rappresentano i punti d’ingresso principali per la Gallura e la Costa Smeralda.

Porto Torres: comodo per chi desidera esplorare il nord-ovest dell’isola.

Cagliari: ideale per chi viaggia verso il sud.

Arbatax: perfetto per accedere alla costa orientale.

Porti di partenza in Italia:

I collegamenti marittimi partono da Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Le compagnie principali sono Tirrenia, Moby Lines, Grimaldi Lines e GNV.

Consigli per il viaggio in traghetto:

Prenota la cabina per viaggi notturni, per un’esperienza più confortevole.

Approfitta delle offerte early booking, soprattutto durante l’estate.

Verifica i servizi a bordo, come ristoranti, aree gioco per bambini e Wi-Fi.

Qual è la scelta migliore?

La scelta tra aereo e traghetto dipende dalle tue esigenze:

Se hai poco tempo e non ti serve un’auto sull’isola, l’aereo è la scelta migliore.

Se invece vuoi esplorare la Sardegna in auto o moto, il traghetto ti offre la comodità di viaggiare con il tuo veicolo.

Link utili e approfondimenti

Per prenotare voli convenienti verso la Sardegna, visita Skyscanner

Se preferisci viaggiare in traghetto, confronta le migliori tariffe su Traghetti.it