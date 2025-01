Le 5 Spiagge Assolutamente da Visitare a Olbia (Guida Completa 2025)

Olbia, cuore pulsante della Gallura e porta d’accesso alla celebre Costa Smeralda, custodisce alcune delle spiagge più suggestive di tutta la Sardegna. Se desideri vivere un’estate indimenticabile tra acque turchesi, tradizioni locali e buon cibo, questa è la guida che fa per te.

In questo articolo, ti presentiamo le 5 spiagge imperdibili di Olbia e dintorni, con approfondimenti su come raggiungerle, i servizi offerti, le curiosità storiche e i consigli pratici per trascorrere al meglio le tue giornate al mare. Troverai inoltre suggerimenti su come muoverti, dove parcheggiare, dove assaggiare le specialità locali e come scoprire i dintorni.

Attenzione, se cerchi la solita guida alle spiagge più belle questo articolo non fa per te, se vuoi scoprire alcuni dei luoghi caratteristici del vivere il mare per gli olbiesi eccoti accontentato.

1. Spiaggia di Pittulongu

Panoramica

La spiaggia di Pittulongu è una delle più vicine al centro di Olbia: appena 10 minuti d’auto per trovarti davanti a un mare turchese che riflette la luce del sole in uno spettacolo di colori. La sabbia è bianca e fine, perfetta per rilassarti in totale comodità.

Come arrivare

In auto : dalla città di Olbia, percorri la SP82 in direzione Golfo Aranci; troverai le indicazioni per Pittulongu.

: dalla città di Olbia, percorri la SP82 in direzione Golfo Aranci; troverai le indicazioni per Pittulongu. In autobus: linee urbane (consulta il sito Aspo Olbia per orari e percorsi).

Servizi e consigli

Stabilimenti balneari : disponibili lettini, ombrelloni e chioschi per pasti veloci.

: disponibili lettini, ombrelloni e chioschi per pasti veloci. Ristorazione : ristoranti di pesce e bar che offrono sia piatti tipici sardi (fregola con frutti di mare, seadas) che cucina internazionale.

: ristoranti di pesce e bar che offrono sia piatti tipici sardi (fregola con frutti di mare, seadas) che cucina internazionale. Ideale per : famiglie con bambini (fondale basso e sabbia morbida), coppie in cerca di pace, amanti dello snorkeling.

: famiglie con bambini (fondale basso e sabbia morbida), coppie in cerca di pace, amanti dello snorkeling. Curiosità storica: Il nome “Pittulongu” potrebbe derivare da termini galluresi riferiti alla forma allungata della spiaggia.

Parcheggio

Troverai aree di sosta lungo la strada litoranea e parcheggi a pagamento nelle vicinanze della spiaggia. Ti consigliamo di arrivare presto nei weekend d’alta stagione.

2. Porto Istana

Panoramica

A sud di Olbia, la spiaggia di Porto Istana offre un panorama mozzafiato sull’Isola di Tavolara, che si staglia con la sua inconfondibile forma all’orizzonte. Le acque sono limpide e poco profonde, ideali per chi vuole dedicarsi allo snorkeling o semplicemente fare il bagno in totale relax.

Come arrivare

In auto : da Olbia, segui la SP125 in direzione San Teodoro e prendi l’uscita per Porto Istana.

: da Olbia, segui la SP125 in direzione San Teodoro e prendi l’uscita per Porto Istana. In autobus: verifica le corse stagionali che portano alla zona di Porto Istana (sempre consultando Aspo Olbia o linee private).

Servizi e attività

Sport acquatici : snorkeling, kayak e paddle surf sono molto popolari. Puoi noleggiare l’attrezzatura presso i chioschi.

: snorkeling, kayak e paddle surf sono molto popolari. Puoi noleggiare l’attrezzatura presso i chioschi. Negozi e ristoranti : nei dintorni trovi strutture ricettive, bar e piccoli market per generi di prima necessità.

: nei dintorni trovi strutture ricettive, bar e piccoli market per generi di prima necessità. Escursioni: imperdibile un tour in barca verso l’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, per ammirare fondali e fauna marina.

Orario consigliato

A Porto Istana, il tramonto è spettacolare: il sole si tuffa lentamente nel mare, regalando riflessi che virano dal rosa all’arancio. Perfetto per una sessione fotografica o un aperitivo sul bagnasciuga. Spoiler: è molto turistica.

3. Spiaggia Le Saline

Panoramica

Se cerchi un luogo poco affollato e poco turistico, questo lido fa per te. Situata nella zona sud-orientale di Olbia, la Spiaggia Le Saline si estende per diversi chilometri, offrendo un ambiente selvaggio e incontaminato. La sabbia è di grana medio-grossa e la presenza di dune e macchia mediterranea rende il paesaggio molto suggestivo. Nota bene: se cerchi spiagge da sogno e servizi stile Costa Smeralda non è la scelta giusta, qui troverai tanti amanti dello sport.

Come arrivare

In auto : prendi la SP87 in direzione Murta Maria, segui le indicazioni per Le Saline.

: prendi la SP87 in direzione Murta Maria, segui le indicazioni per Le Saline. In bici: se ami le due ruote, considera di noleggiare una bici a Olbia (attenzione al caldo estivo!).

Sport e divertimento

Kitesurf e windsurf : grazie ai venti favorevoli, Le Saline è un luogo gettonato dai surfisti. Ci sono anche scuole di kitesurf per principianti.

: grazie ai venti favorevoli, Le Saline è un luogo gettonato dai surfisti. Ci sono anche scuole di kitesurf per principianti. Camminate e birdwatching: l’area ospita diverse specie di uccelli e la natura circostante è ancora poco antropizzata.

Consigli pratici

Porta con te tutto l’occorrente (acqua, creme solari, snack) perché i servizi sono presenti ma non capillari come in altre spiagge più turistiche.

(acqua, creme solari, snack) perché i servizi sono presenti ma non capillari come in altre spiagge più turistiche. In alta stagione, è meglio arrivare la mattina presto per trovare parcheggio e sistemarsi in un punto tranquillo della spiaggia.

4. Spiaggia di Bados

Panoramica

Altra spiaggia tipicamente vissuta dai locals. A pochi passi da Pittulongu, la Spiaggia di Bados si contraddistingue per un fondale particolarmente basso, che la rende perfetta per i bambini e per chi cerca acque calme in cui immergersi. Il colore del mare varia dal turchese al verde smeraldo, uno spettacolo che attira i fotografi di tutta la Sardegna.

Come arrivare

In auto : procedi sulla strada che da Olbia conduce a Golfo Aranci, troverai indicazioni per Bados.

: procedi sulla strada che da Olbia conduce a Golfo Aranci, troverai indicazioni per Bados. In bus: alcune linee locali fermano nelle vicinanze; informati sugli orari prima di partire.

Servizi e relax

Stabilimenti attrezzati con lettini e ombrelloni (alcuni offrono anche servizio di ristorazione in spiaggia).

con lettini e ombrelloni (alcuni offrono anche servizio di ristorazione in spiaggia). Ristoranti, bar e gelaterie a pochi passi dalla battigia, perfetti per un pranzo veloce o una cena vista mare.

Ideale per famiglie

Acque basse : i bambini possono giocare in sicurezza.

: i bambini possono giocare in sicurezza. Ampio parcheggio : anche se in alta stagione si riempie in fretta.

: anche se in alta stagione si riempie in fretta. Possibilità di affittare pedalò, canoe o SUP per un’esperienza divertente con i più piccoli.

5. Spiaggia di Marinella

Panoramica

A una decina di chilometri dal centro di Olbia, in direzione di Porto Rotondo, si trova la spiaggia di Marinella. Con la sua sabbia bianchissima e l’acqua cristallina, è una meta di culto per chi vuole unire relax e “movida” della Costa Smeralda.

Come arrivare

In auto : prendi la SS125 verso Porto Rotondo/Porto Cervo e segui le indicazioni per Marinella.

: prendi la SS125 verso Porto Rotondo/Porto Cervo e segui le indicazioni per Marinella. In barca: se ami navigare, è un ottimo punto di partenza per esplorare il Golfo di Marinella e spingerti fino a Golfo Aranci.

Servizi e “lusso”

Lounge bar e ristoranti : per una pausa di classe, con aperitivi al tramonto o cene a base di pesce fresco.

: per una pausa di classe, con aperitivi al tramonto o cene a base di pesce fresco. Noleggio gommoni e motoscafi : per chi vuole scoprire calette segrete e tuffarsi lontano dalla folla.

: per chi vuole scoprire calette segrete e tuffarsi lontano dalla folla. Vicino alla “movida” di Porto Rotondo e Porto Cervo: perfetto se cerchi un mix tra mare e vita notturna.

Extra: Altri luoghi di interesse nei dintorni

Se tra un tuffo e l’altro vuoi esplorare l’entroterra o vivere esperienze diverse, ecco alcuni spunti:

Centro storico di Olbia : visita il Museo Archeologico sul mare, la Basilica di San Simplicio (patrono della città) e passeggia lungo Corso Umberto, ricco di negozi e locali.

: visita il Museo Archeologico sul mare, la Basilica di San Simplicio (patrono della città) e passeggia lungo Corso Umberto, ricco di negozi e locali. Feste ed eventi tradizionali : da non perdere la Festa di San Simplicio a maggio e il Red Valley a metà Agosto, festival musicale di grande richiamo che si svolge in 4 serate.

: da non perdere la Festa di San Simplicio a maggio e il a metà Agosto, festival musicale di grande richiamo che si svolge in 4 serate. Itinerari gastronomici: la Gallura è famosa per i piatti tipici come la zuppa gallurese, i culurgiones (ravioli ripieni), i formaggi e il miele locale.

Consigli per un’esperienza perfetta

Organizza per tempo Prenota l’alloggio con largo anticipo, specialmente nei mesi di luglio e agosto.

Se possibile, acquista i biglietti dei traghetti o dell’aereo in bassa stagione per risparmiare. Mezzi di trasporto Auto a noleggio : se vuoi esplorare diverse spiagge in pochi giorni, è la soluzione più flessibile.

: se vuoi esplorare diverse spiagge in pochi giorni, è la soluzione più flessibile. Mezzi pubblici : informati sugli orari estivi, spesso potenziati per i turisti.

: informati sugli orari estivi, spesso potenziati per i turisti. Bici o scooter: ideali per muoverti in libertà evitando problemi di parcheggio. Attrezzatura da mare Porta con te creme solari ad alta protezione , maschera da snorkeling, cappello e scorte d’acqua.

, maschera da snorkeling, cappello e scorte d’acqua. In alcune spiagge, come Le Saline, è utile avere scarpette da mare. Sostenibilità Raccogli i tuoi rifiuti e rispetta le regole di balneazione.

Ricorda che in molte spiagge sarde è vietato prelevare sabbia o conchiglie come souvenir.

Preparati all’estate 2025!

Se stai cercando offerte speciali per la prossima vacanza a Olbia, dai un’occhiata alle offerte dei tour operator digitali e locali. Prenota ora navigando tra le proposte dedicate a hotel, B&B e tour personalizzati. Grazie alla nostra guida, potrai scoprire le sfumature più autentiche di Olbia e vivere un’esperienza indimenticabile in Sardegna!

Link interni e consigli di navigazione

Ti consigliamo di approfondire i seguenti argomenti:

Eventi e Feste Tradizionali a Olbia

Dove alloggiare a Olbia: Guida a Hotel, B&B e Agriturismi

Ristoranti e Cucina Tipica Gallurese

Per ulteriori informazioni, puoi consultare il Sito Ufficiale del Comune di Olbia e il portale della Regione Autonoma della Sardegna, dove troverai riferimenti aggiornati sulle normative balneari e i calendari degli eventi estivi.