Capodanno in Sardegna: i Comuni puntano su grandi artisti

Olbia. Grandi nomi della musica italiana per il Capodanno nelle città sarde. Qualche amministrazione si è portata avanti ed è già riuscita a chiudere i contratti desiderati così come avvenuto ad Alghero dove il Capodanno sarà animato dal concerto di Ligabue, preceduto nei giorni da altri artisti per diverse giornate all'insegna della musica e del divertimento per tutti i gusti. Ad annunciare il programma del Cap d'Any de l'Alguer il sindaco Mario Conoci e dopo qualche ora un video pubblicato da Ligabue sui canali social. Inutile dire che i fan sono impazziti e stanno già organizzando i vari spostamenti per passare l'ultimo dell'anno ad Alghero.

A Olbia le trattative sono ancora in corso. Si parla da tempo del cantante Zucchero ma manca la conferma dell'amministrazione comunale, in alternativa si pensa comunque a grandi nomi per rendere unico il Capodanno olbiese.

A Cagliari l'amministrazione potrebbe essere indecisa tra Annalisa, Irama, Elodie, Max Pezzali. Lo scorso anno sul palco allestito presso Largo Carlo Felice e Piazza Matteotti si era esibito Blanco.