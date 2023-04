Successo per la manifestazione Beranu in Buddusò

Buddusò. Successo per il weekend di eventi a Buddusò. Sabato 22 e domenica 23 aprile si è svolta la manifestazione "Artes in Carrera- Beranu in Buddusò". Circa quaranta postazioni sparse per il centro del paese con l'intento di promuovere il territorio e far conoscere grandi e piccole realtà. Nelle due giornate, Buddusò si è riempita di gente proveniente da tutta la Sardegna, Olbia compresa. Non sono mancati: specialità tipiche, artigianato, antichi mestieri, visite guidate, musica e intrattenimento per i più piccoli.