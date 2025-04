Sardegna sempre più spopolata, ma la Gallura va in controtendenza

Olbia. La popolazione residente in Sardegna ha una forte contrazione, circa 8 mila persone in meno: la denatalità colpisce anche l'Isola. Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, al 31 dicembre 2023, i residenti sono 1.570.453 residenti (-7.693, lo 0,5% in meno rispetto al '22), il 2,7% della popolazione italiana.

Più della metà della popolazione è concentrata nelle province di Cagliari e Sassari con una percentuale del 56,8%. Questo il dettaglio che emerge dal censimento: i nati sono 7.242 (-461 rispetto al 2022). Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-1.787 decessi rispetto all'anno precedente) e il tasso di mortalità è diminuito dal 13 all'11,9 per mille.

Le donne sono la maggior parte della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 28mila unità, con una percentuale totale del 50,9%, differenza dovuta prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. L'età media si innalza rispetto al 2022 da 48,4 a 48,8 anni. Il 17,1% della popolazione dell'Isola è concentrata nei due comuni con oltre 100.000 abitanti (Cagliari e Sassari) e poco più di un quarto in quelli con popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti (26,6%).

Ma in Gallura il dato va in controtendenza. Gli abitanti della provincia della Gallura sono 158.916 al 31 dicembre 2023 (+0,27% rispetto al 1 gennaio 2023, per 425 abitanti in più).

Il Comune più grande è Olbia con 61.495 abitanti, seguito da Arzachena con 13.407 abitanti, Tempio Pausania con 13.120 abitanti, La Maddalena con 10.573 abitanti. Questo è l'elenco dei 10 Comuni della Provincia della Gallura con il maggior numero di residenti al 31 dicembre 2023.

Olbia: 61.495 abitanti, Arzachena: 13.407 abitanti, Tempio Pausania: 13.120 abitanti, La Maddalena: 10.573 abitanti, Budoni: 5.522 abitanti, San Teodoro: 5.108 abitanti, Santa Teresa Gallura: 5.044 abitanti, Palau: 4.100 abitanti, Calangianus: 3.795 abitantI, Loiri Porto San Paolo: 3.734 abitanti.

Olbia è l'unica città della Sardegna che cresce. Tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, ha registrato un incremento della popolazione da 61.172 a 61.495 abitanti, con un aumento percentuale dello 0,53%.

Abitanti delle principali città della Sardegna al 31 dicembre 2023.

Cagliari: 147.378 abitanti (-0,62%)

Sassari: 120.875 abitanti (-0,44%)

Quartu Sant'Elena: 68.463 abitanti (-0,42%)

Olbia: 61.495 abitanti (+0,53%)

Alghero: 42.265 abitanti (-0,47%)

Nuoro: 33.681 residenti (-0,6%)

Oristano: 30.260 residenti (-0,5%)

La popolazione della Gallura rappresenta il 10% di quella della Sardegna, che conta 1.569.832 abitanti al 31 dicembre 2023.

Gli stranieri residenti in Gallura sono 11.795 al 1 gennaio 2024 e rappresentano il 7,4% della popolazione complessiva gallurese. Gli stranieri residenti in Sardegna sono 52.878 e rappresentano il 3,36% della popolazione sarda. In Gallura è dunque presente il 22,3% degli stranieri residenti in tutta la Sardegna.

Olbia e Arzachena hanno molti residenti stranieri, con una percentuale molto più alta di quella del Mezzogiorno, che è intorno al 4%. Gli stranieri residenti a Olbia sono 5.901 e rappresentano il 9,59% della popolazione complessiva. Gli stranieri residenti ad Arzachena sono 1.307 e rappresentano il 9,67% della popolazione complessiva.