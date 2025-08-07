Gallura, la storia di Alessandra Pes: esperta di ippoterapia e riabilitazione equestre per disabili

Golfo Aranci. In un contesto di grande fermento per l’inclusione sociale la Sardegna si distingue sempre più con iniziative che promuovono sport e diversità. La recente Summer Class di Golfo Aranci organizzata dalla Fise Sardegna, ha rappresentato un esempio concreto di come lo sport possa abbattere barriere e favorire l’integrazione. Durante i quattro giorni di attività, oltre 40 atleti, tra normodotati e portatori di disabilità, hanno partecipato a discipline come Pony Games e polo, dimostrando che l’abilità e la diversità possono convivere armoniosamente.

L’evento ha coinvolto diverse società locali, creando un’occasione di crescita e scambio tra tecnici, famiglie e atleti. Al centro di questa iniziativa c’è anche l’ippoterapia, una disciplina che utilizza il rapporto con i cavalli per migliorare le capacità psicomotorie e sociali di soggetti con disabilità. Per approfondire questa affascinante realtà, abbiamo intervistato Alessandra Pes specialista in ippoterapia, che ci ha spiegato come questa pratica possa rappresentare un vero e proprio strumento di empowerment e inclusione sociale.

Alessandra potresti raccontaci qualcosa sul tuo centro e sulla sua esperienza nel campo dell’ippoterapia?

"Il mio centro si chiama ASD Club Ippico Caouano. Sono di San Vittorio e ho iniziato il mio percorso nel 1995, quando ho frequentato il primo corso ANIRE per addetti alla terapia a mezzo del cavallo. Successivamente, mi sono specializzata nell’area psicointellettiva".

Come è evoluto il tuo percorso professionale nel tempo?

"Nel 2003 la Fise ha istituito il dipartimento di Riabilitazione Equestre. Ho sostenuto un esame per convertire i miei titoli e sono diventata Tecnico Fise specializzata in R.E. Negli anni 2009/2010, sono diventata Tecnico di equitazione paralimpica Fise di secondo livello e ho frequentato un master organizzato dall’Università di Roma Tre e dal Cip, per diventare Educatore e Consulente per l’avviamento dei disabili allo sport".

Qual è stato il ruolo della Fisdir nel tuo percorso?

"La nascita della Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, ha rappresentato una grande opportunità. Siamo affiliati e io sono diventata Tecnico Nazionale Fisdir. Questo ha aperto nuove possibilità per i nostri allievi, permettendo loro di partecipare a progetti di terapia che possono portare anche allo sport agonistico, se hanno le capacità".

Hai qualche esempio di risultati raggiunti con i tuoi allievi?

"Certamente! Nel 2010 abbiamo partecipato al primo campionato italiano Fisdir in Lombardia, dove siamo arrivati al primo posto in classifica. È stata una grande soddisfazione!".

Oltre al tuo impegno professionale potresti raccontarci un po’ della tua vita personale e delle persone che ti supportano?.

"Nel 1999 ho conosciuto Luca, anche lui appassionato di cavalli e istruttore di equitazione Fise discipline olimpiche di secondo livello. Nel 2003 ci siamo sposati e da allora portiamo avanti questo progetto di vita che va oltre l’aspetto tecnico. Luca segue i ragazzi normodotati nelle discipline olimpiche Fise, mentre io lavoro con quelli paralimpici. Oltre a lui, ci sono Emanuela, tecnica di sport equestri integrati Fise, Anna, assistente tecnico multidisciplinare Fisdir, e tanti volontari che ci aiutano e sostengono nella nostra associazione".

È davvero un lavoro di squadra! Quali sono le tue speranze per il futuro dell’ippoterapia e dello sport paralimpico?

"Spero che sempre più persone possano scoprire i benefici dell’ippoterapia e dello sport paralimpico. Vorrei continuare a offrire opportunità ai nostri allievi per crescere non solo come atleti ma anche come persone, promuovendo inclusione e autonomia attraverso il rapporto con i cavalli.È stato un piacere parlare del nostro lavoro e delle nostre esperienze".