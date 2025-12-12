Olbia, successo per il laboratorio natalizio di Mus-e Sardegna

Olbia. Non è stato soltanto un laboratorio artistico, ma un’esperienza capace di rallentare il tempo e rimettere al centro le relazioni. Sabato scorso, 6 dicembre, negli spazi del Suentu Lab, il laboratorio di ceramica natalizia promosso da Mus-e Sardegna e guidato dall’artista Mercedes Enne ha dato vita a una giornata che ha unito creatività, partecipazione e senso di comunità.

"Ho trascorso un’intera giornata immersa in un clima che raramente si incontra nella vita quotidiana: un clima fatto di creatività condivisa, delicatezza e senso di comunità", racconta una delle partecipanti. "Non si trattava soltanto di un laboratorio artistico, ma di un momento in cui persone diverse, sconosciute fino a pochi minuti prima, iniziavano spontaneamente a costruire relazione attraverso la materia". L’argilla come linguaggio comune, le mani come strumento di dialogo. Durante la mattinata, tra tavoli colmi di forme, stelle, pendenti e piccoli simboli natalizi, si sono ritrovate madri e figlie, giovani coppie, amici, volontari e semplici curiosi, tutti accomunati dalla stessa concentrazione silenziosa. "Ognuno lavorava su un piccolo oggetto, eppure ciò che prendeva forma non era soltanto una decorazione: era una qualità dell’attenzione che oggi sappiamo essere sempre più rara". Un laboratorio pensato per durare due ore si è trasformato, quasi naturalmente, in uno spazio condiviso che ne ha occupate tre. "Quello che mi ha colpita è stato il clima di ascolto naturale, quasi istintivo. Il tempo si è dilatato e il laboratorio è diventato un vero spazio comunitario".

L’esperienza del Suentu Lab è anche una fotografia concreta del lavoro che Mus-e Sardegna sta portando avanti sul territorio, grazie all'impegno della coordinatrice regionale Alice Pinna Pintor. Il progetto, ancora giovane, coinvolge attualmente tre classi tra Olbia e Quartu, ma mostra già con chiarezza il suo potenziale educativo. "Qui in Sardegna Mus-e sta dimostrando quanto arte e inclusione possano diventare strumenti educativi potenti, soprattutto nelle scuole", spiega Rita Oggianu, volontaria di Mus-e Sardegna, "Creare contesti in cui i bambini possano esprimersi, collaborare e respirare bellezza significa accompagnarli verso la conoscenza in modo più profondo".

La giornata è proseguita nel pomeriggio con un aperitivo solidale al The Green Life Store, dove sono state presentate le charity box realizzate insieme agli artigiani locali. Un’iniziativa concreta per sostenere le attività del progetto nelle scuole e permetterne la crescita nei prossimi anni. "Anche questo secondo momento ha confermato la stessa sensazione della mattina: quando le persone comprendono la direzione, partecipano con naturalezza". Le charity box non sono state percepite come un semplice prodotto, ma come un gesto condiviso, parte di un percorso collettivo.

Ciò che resta, al termine di questa esperienza, è una riflessione più ampia sul ruolo dei progetti culturali e sociali in Sardegna. "I progetti non mancano, ma spesso manca continuità. Si accendono luci, ma si spengono troppo presto. Si fanno esperienze di valore, ma faticano a diventare strutturali" continua la Oggianu. "Eppure, proprio giornate come questa mostrano una strada possibile: quando la comunità viene coinvolta nel modo giusto, quando si dà spazio alla creatività come forma di relazione e quando il territorio riconosce un significato condiviso, succede qualcosa di diverso: si genera fiducia". L'evento dello scorso 6 dicembre è un segnale piccolo, ma significativo. "I cambiamenti iniziano così: da gesti minimi che rivelano un potenziale più grande. E la Sardegna, forte del suo tessuto sociale e culturale — oggi al 13° posto a livello nazionale per sostegno al terzo settore — può davvero diventare un laboratorio di innovazione educativa e comunitaria, se saprà sostenere nel tempo ciò che oggi nasce come iniziativa spontanea", conclude la Oggianu.