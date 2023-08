Sardegna brucia: ieri 21 incendi, uno a Porto Cervo

Cronaca

Olbia, cozze e vongole in cattivo stato di conservazione: alimenti sequestrati

Olbia. La Polizia di Stato, la Guardia Costiera e la ASL Gallura - si legge in una nota della Questura di Sassari - "hanno sottoposto a sequestro sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e alla denuncia del loro detentore. In occasione d...