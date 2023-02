Sardegna, ancora un buongiorno con la neve: la foto con centinaia di "mi piace"

Nuoro. Ancora un buongiorno dei carabinieri pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook che cattura l'attenzione di gran parte di Italia. Infatti il "Buongiorno da Talana (NU)" di questa mattina ha raccolto sul social centinaia di "mi piace" e a distanza di quasi un mese dai precedenti scatti sulla neve postati dai militari, eccone un altro.

In questo modo oltre a far conoscere l'operato dei carabinieri, si rende pubblica una Sardegna diversa e non solo l'Isola conosciuta per il suo splendido mare.