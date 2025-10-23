San Teodoro punta alla sostenibilità: nuova condotta per il riutilizzo delle acque reflue

San Teodoro: Il Comune di San Teodoro compie un passo concreto verso un futuro più sostenibile. È stata infatti sottoscritta la convenzione tra la Regione Sardegna – attraverso l’Agenzia regionale del Distretto Idrografico (ADIS) – e il Comune di San Teodoro per la realizzazione di una nuova condotta idrica tra Punta Molara, Monte Petrosu e il bivio di Coda Cavallo.

Il progetto, dal valore complessivo di 350.000 euro, prevede la costruzione di un’infrastruttura strategica per il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti dal depuratore comunale, destinate all’irrigazione del verde pubblico e privato. Un’iniziativa che consentirà di risparmiare risorse idriche preziose, riducendo l’impiego di acqua potabile per usi non domestici e favorendo una gestione più efficiente e circolare dell’acqua.

"Grazie a questo intervento – spiegano dagli uffici comunali – sarà possibile ampliare la rete di distribuzione e promuovere un utilizzo sostenibile dell’acqua, in linea con le politiche ambientali e con gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici".

La convenzione, firmata dalla sindaca Rita Deretta e dal direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche della Regione, Paolo Botti, rappresenta un importante traguardo amministrativo per la comunità teodorina, che da tempo investe in opere di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

In un contesto in cui la scarsità d’acqua e la gestione responsabile delle risorse naturali sono temi di assoluta attualità, il nuovo impianto per il riutilizzo delle acque reflue segna un passo avanti significativo per San Teodoro, che si conferma comune virtuoso nella transizione ecologica e nella salvaguardia dell’ambiente.