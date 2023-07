Olbia: street food in centro con la Festa del Gusto

Olbia. E' iniziata giovedì 20 luglio e termina domani, domenica 23 luglio, la Festa del Gusto in centro storico. L'evento di street food internazionale, come avvenuto negli altri anni, si svolge tra piazza Mercato e piazza Matteotti, dalle ore 18 a mezzanotte. Cibo e bibite provenienti da diversi paesi del mondo e ovviamente dalla Sardegna, non possono mancare musica e divertimento.

Il programma di oggi e domani:

Sabato:

Ore 19.00 Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand

DJX porta a Olbia il suo spettacolo "Generazione 2mila2023", uno show musicale per cantare e ballare le hit più in voga del momento.

Domenica:

Ore 18.00 Apertura del villaggio, delle cucine, dei birrifici e degli stand. Giochi di fuoco e luci con "Gionata Feuer Frei", con la sua tourneè che sta facendo impazzire l'Europa.

Evento organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Olbia.