Olbia, Pozzo Sacro di Sa Testa: dal sogno UNESCO alla discarica a cielo aperto

Olbia. La scorsa settimana era arrivata una segnalazione: il Pozzo Sacro di Sa Testa, uno dei siti nuragici più importanti della Sardegna, inserito nella lista dei siti archeologici candidati a diventare patrimonio dell'UNESCO, sarebbe stato ridotto in condizioni di degrado. Ieri, 1° ottobre, ci siamo recati sul posto e l'atmosfera è desolante. Le immagini parlano chiaro: la situazione non solo è confermata, ma appare persino peggiorata.

Attorno al grande parcheggio d’ingresso si scorge la discarica: sacchi neri, bottiglie di plastica, mobili rotti e sedie abbandonate accolgono i visitatori. Subito dopo, all’interno dell’area archeologica, emergono altri segni di incuria: mentre le staccionate in legno sono traballanti e rischiano di spezzarsi, diversi cartelli botanici che segnalano le specie arboree giacciono rotti a terra; nell’acqua del pozzo compaiono fiori, probabilmente lasciati in segno di rituali improvvisati.

Il sito è fruibile ai visitatori che arrivano a piccoli gruppetti. Sono presenze costanti, ma che non si contano.

Un paradosso, se si pensa che proprio a ottobre il sito, è inserito nel programma ufficiale di “Monumenti Aperti”, per le visite guidate in collaborazione con l’associazione Sardegna verso l’Unesco. Un’occasione che dovrebbe valorizzare la storia millenaria di Olbia e della Sardegna nuragica, ma che rischia, se non si pone immediato rimedio al degrado, di mettere in evidenza l’abbandono e la mancanza di manutenzione.