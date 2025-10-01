Ospedale di Tempio Pausania: Installato il nuovo mammografo

Wednesday, 01 October 2025
Informazione dal 1999
Tempio Pausania. La Radiologia dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania può ora contare su un nuovo mammografo ad alta definizione, operativo per le attività ospedaliere e per lo screening mammografico in Alta Gallura. L'apparecchio sanitario, fornito da Ares Sardegna alla Asl Gallura per sostituire un macchinario ormai obsoleto, è stato installato e collaudato nei giorni scorsi, mentre si è conclusa anche la formazione del personale sanitario che lo utilizzerà.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione tra la S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di Ares Sardegna e l'Area Tecnica della Asl Gallura, che in questi mesi hanno lavorato insieme per verificare l'idoneità degli spazi e garantire le migliori condizioni operative. Il moderno strumento digitale è dotato di un modulo per la tomosintesi e di una consolle dedicata per l'acquisizione e la refertazione delle immagini. Questa tecnologia avanzata permette di individuare lesioni di dimensioni molto ridotte con una sola esposizione, riducendo al minimo la dose di radiazioni e abbassando i rischi per le pazienti.
La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha sottolineato l'importanza di questo investimento per il territorio di Tempio Pausania, evidenziando come apparecchiature sanitarie innovative siano fondamentali per migliorare la qualità dell'assistenza in tutti gli ambiti, comprese le attività di screening. L'installazione del nuovo mammografo rappresenta il primo traguardo di un percorso più ampio volto a dotare l'ospedale Paolo Dettori di attrezzature moderne e tecnologicamente avanzate a servizio di tutta l'Alta Gallura.
