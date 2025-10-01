Olbia, pauroso incidente in via Amba Alagi dove auto si ribalta

Olbia. Momenti di paura poco fa in via Amba Alagi, a Olbia, dove un’auto, subito dopo l'incrocio con Via Sicilia, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata finendo cappottata dopo l’impatto con alcune vetture in sosta. Il boato dell'incidente ha richiamato immediatamente l’attenzione dei residenti, molti dei quali si sono affacciati alle finestre per capire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area transennando la strada e procedendo alle operazioni di soccorso. L’auto, una berlina di colore grigio, si è capovolta occupando interamente la corsia. Alcuni veicoli parcheggiati lungo la via hanno riportato danni evidenti.

Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe riuscito a uscire dal mezzo e sarebbe stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Al momento non si registrano feriti gravi, ma i rilievi sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo incidentato.