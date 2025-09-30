Settimo Nizzi presidente della provincia della Gallura Nord Est Sardegna

Olbia. Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, guiderà la nuova provincia della Gallura Nord Est Sardegna. 365 gli elettori, al seggio 280 votanti che hanno decretato, come previsto, il presidente della provincia: Nizzi è stato eletto con 262 voti.

Settimo Nizzi era l'unico candidato con una lista unica e unitaria e sarà proprio il primo cittadino di Olbia il primo presidente della nuova provincia. Accanto a Settimo Nizzi a guidare la provincia: Anna Letizia Addis (consigliere di Alà dei Sardi), Antonio Addis (sindaco di Budoni), Anna Paola Aisoni (vicesindaca di Tempio), Roberto Carta (sindaco di Oschiri), Maria Antonietta Cossu (consigliera di Olbia), Francesca Dongu (consigliera di Luogosanto), Michele Fiori (consigliere di Olbia), Francesco Lai (sindaco di Loiri Porto San Paolo), Federica Santina Porcu (vicesindaca di La Maddalena) e infine Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena).