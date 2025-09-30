Settimo Nizzi presidente della provincia della Gallura Nord Est Sardegna

Tuesday, 30 September 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, guiderà la nuova provincia della Gallura Nord Est Sardegna. 365 gli elettori, al seggio 280 votanti che hanno decretato, come previsto, il presidente della provincia: Nizzi è stato eletto con 262 voti.
Settimo Nizzi era l'unico candidato con una lista unica e unitaria e sarà proprio il primo cittadino di Olbia il primo presidente della nuova provincia. Accanto a Settimo Nizzi a guidare la provincia: Anna Letizia Addis (consigliere di Alà dei Sardi), Antonio Addis (sindaco di Budoni), Anna Paola Aisoni (vicesindaca di Tempio), Roberto Carta (sindaco di Oschiri), Maria Antonietta Cossu (consigliera di Olbia), Francesca Dongu (consigliera di Luogosanto), Michele Fiori (consigliere di Olbia), Francesco Lai (sindaco di Loiri Porto San Paolo), Federica Santina Porcu (vicesindaca di La Maddalena) e infine Roberto Ragnedda (sindaco di Arzachena).
La Maddalena. Operazione di disinfestazione in programma nelle due giornate del 29 e 30 settembre, le operazioni verranno effettuate la notte dalle 22 e fino alle 6, in tutta La Maddalena. La disinfestazione riguarda zanzare, pulci e blatt...
Tempio Pausania. Riparte il servizio gratuito dell’Ispettorato Micologico a partire da oggi, lunedì 29 settembre. Il servizio sarà attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 presso la sede dell...
Olbia. I giovani, la vita, il percorso di crescita, lo spirito di comunità e la vita nella comunità: a suon di colori, spruzzi, conoscenze, nuove amicizie e tante nuove tecniche di disegno imparate ecco che la città di Olbia cele...
Olbia. È mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 74 anni il cavaliere Piero Sanna. Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Antonietta e Arianna, i cari nipoti Luigi, Raniero, Helton e Anais, i fratelli Lea con Mauro, Ignaz...
Arzachena. Una manifestazione per dire basta, per gridare e inneggiare alla vita senza se e senza ma. Arzachena grida il suo sdegno, urla il suo dolore per Cinzia e per tutte altre donne barbaramente uccise. Appuntamento questo pomeriggio alle 1...
Olbia. Nasce "In Pare", Insieme, due parole che riuniscono il concetto di solidarietà, inclusione, aiuto, sostegno e comunità. Lo spazio delle Casermette in via Mameli a Olbia è stato ieri il palco in cui è stata pres...
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
28 September 2025
27 September 2025