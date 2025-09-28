Golfo Aranci, Seaty-Worldrise tira le somme della stagione

Sunday, 28 September 2025
Golfo Aranci. Anche quest’estate il SEATY di Golfo Aranci ha coinvolto migliaia di persone nel percorso di conoscenza e tutela del mare. L’Area di Conservazione Marina Locale, creata dalla fondazione Worldrise tra la Spiaggia dei Baracconi e Cala Moresca, protegge una zona di particolare valore naturalistico, permettendo a residenti e turisti di fare il bagno in sicurezza tutto l’anno, esplorare la biodiversità marina e immergersi nella natura, accompagnati da biologi esperti. Nato nel 2022 con il supporto di Fastweb+Vodafone e con il patrocinio del Comune di Golfo Aranci e della Regione Sardegna, il SEATY è diventato un esempio concreto di alleanza tra cittadini, scienza, istituzioni e imprese.
“La stagione estiva appena conclusa ha registrato una partecipazione in continua crescita – ha dichiarato Cristina Fiori biologa marina e referente territoriale dei SEATY in Sardegna - Lo snorkeling in compagnia dei biologi marini, arricchito dalle SeaStories, brevi racconti introduttivi sulle meraviglie del mare, ha coinvolto oltre 4.000 appassionati. Le sessioni di yoga al tramonto sulla spiaggia, condotte dall’insegnante Luana Campus, hanno accolto più di 170 partecipanti, mentre gli eventi di (ri)connessione e sensibilizzazione – dai concerti di arpa vista mare alle osservazioni astronomiche, passando per visite a monumenti naturali e attività con le scuole – hanno raccolto oltre 600 presenze”.
Per il secondo anno consecutivo, il SEATY di Golfo Aranci ha ricevuto il Tripadvisor Travelers’ Choice Award, classificandosi tra il 10% delle attrazioni migliori al mondo, a conferma dell’eccellenza dell’esperienza offerta e del legame speciale tra tutela del mare, comunità locale e turismo sostenibile. Ma l’esperienza del SEATY non si ferma con l’estate: anche nei mesi autunnali e invernali la “città marina” di Golfo Aranci rimarrà attiva, con eventi mensili dedicati al coinvolgimento della comunità e alle scuole, continuando a promuovere una fruizione consapevole e sostenibile del mare e della natura circostante.
