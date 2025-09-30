A Monti la presentazione de “La Via dei Santuari”: 450 km tra fede e turismo

Tuesday, 30 September 2025
Monti. Monti inaugura “La Via dei Santuari”, un cammino spirituale e culturale lungo 450 chilometri. È stato presentato nella scorsa mattinata nella sala consiliare del Comune di Monti, alla presenza del primo cittadino Emanuele Mutzu, delle autorità civili e religiose, il progetto “La Via dei Santuari”, un itinerario di 450chilometri che attraversa il centro-nord della Sardegna, con un’estensione fino alla Corsica nell' "Hermitage de la Trinitè" poco distate da Bonifacio.
Il percorso, nato da un’idea dell’Associazione Camminantes Onlus e riconosciuto ufficialmente nel marzo 2023 dall’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, è stato inserito nel Registro dei Cammini di Sardegna per la sua valenza turistico-religiosa. Si tratta di un’iniziativa che collega ventiquattro comuni, unendo luoghi di culto e di festa popolare, natura, archeologia e cultura identitaria.
Dai novenari campestri di San Giovanni di Sinis a Cabras fino a Santa Teresa di Gallura, passando per il complesso nuragico di Santa Cristina a Paulilatino, il santuario di San Paolo a Monti, la basilica di Luogosanto per concludersi nella chiesa di Sant’Efisio a Nora, il cammino offre ai pellegrini e ai viandanti un viaggio spirituale, culturale e naturalistico unico, percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo.
"Con grande soddisfazione il santuario dedicato a San Paolo prima eremita entra a far parte del cammino La Via dei Santuari. Questo progetto della Regione – ha dichiarato il delegato comunale alle associazioni, Gavino Sanna – ha importanti presupposti perché mette in rete 24 comuni, investendo sulla valorizzazione di beni culturali e monumentali eccezionali, come gli antichi novenari sardi che diventano meta di viandanti e pellegrini. Per Monti è anche un’occasione per far conoscere il nostro territorio con le sue bellezze, le risorse economiche e le tradizioni".
Dopo Monti, i Camminantes hanno proseguito per Calangianus, Nuchis, Tempio e Luras fino a Luogosanto, sede della Basilica con Porta Santa e del santuario di San Trano.
La presentazione si inserisce in un quadro più ampio: “La Via dei Santuari” è infatti una delle esperienze incluse nel progetto regionale “Noi Camminiamo in Sardegna”, che promuove il turismo lento, esperienziale e sostenibile. La manifestazione, con 15 itinerari e il coinvolgimento di 70 comuni, è diventata una preziosa occasione di incontro tra comunità locali, viaggiatori, giornalisti e operatori del settore.
L’anima del progetto: la Via dei Santuari nasce dall’esperienza del Cammino di Santiago e dall’amore dei Camminantes per la Sardegna. La loro missione è ridare valore agli antichi novenari e alle vie di pellegrinaggio che da secoli conducono a questi luoghi, offrendo ai visitatori un percorso che unisce spiritualità, storia e paesaggio.
Con oltre il 70% del tracciato sviluppato su sentieri sterrati e strade a basso traffico, il cammino si propone come un’esperienza immersiva nella natura e nelle tradizioni locali, capace di diventare un nuovo attrattore strategico per l’isola.
