Olbia, dal circolo Fratelli d’Italia le congratulazioni al presidente Nizzi

Olbia. Il Circolo Fratelli d'Italia si congratula con Settimo Nizzi per la nomina a presidente della Provincia della Gallura. Ore est Sardegna.
"A nome di Fratelli d’Italia – Coordinamento Cittadino di Olbia, esprimo le più sentite congratulazioni a Settimo Nizzi per la sua elezione a Presidente della Provincia della Gallura nord est Sardegna. Si tratta di un risultato importante - commenta Marco Piro - che consegna alla guida dell’ente provinciale una figura di grande esperienza amministrativa, profonda conoscenza del territorio e riconosciute capacità di governo. Fratelli d’Italia a livello cittadino, ha sostenuto la candidatura di Settimo Nizzi e la presentazione della lista unitaria, dimostrazione questa di grande maturità politica dell’intero territorio gallurese e di tutte le forze politiche in campo".
"La Provincia ha competenze fondamentali in materia di viabilità e trasporti, istruzione ed edilizia scolastica, tutela ambientale e turismo, ambiti strategici per il presente ed il futuro della Gallura.
Da oggi è il momento di mettersi al lavoro, senza perdere tempo, per affrontare le criticità più urgenti. In particolare, auspichiamo che il nuovo Presidente e il Consiglio Provinciale possano da subito adoperarsi concretamente per la riapertura della SP38 Obia-Tempio, una strada chiusa da oltre 12 anni, con gravi disagi per la mobilità interna e per i collegamenti tra i comuni dell’entroterra".
"Il nuovo ente sarà attore protagonista per la realizzazione della strada Olbia – Palau - Santa Teresa, e siamo certi che un guida così forte come quella di Settimo Nizzi, possa da subito accelerare la discussione e riportare questo argomento al centro della agenda politica regionale e nazionale. Allo stesso modo, - auspica Piro - non possiamo dimenticare la cronica carenza di aule per gli studenti delle scuole degli istituti superiori di Olbia.
È una situazione che si protrae da troppo tempo, penalizzando centinaia di famiglie e mettendo a dura prova il diritto allo studio dei nostri ragazzi e penalizzandoli nelle attività formative.
Fratelli d’Italia continuerà a collaborare con spirito costruttivo e con senso di responsabilità per il bene della comunità, sostenendo tutte le azioni che andranno nella direzione di una Provincia più efficiente, moderna e vicina ai cittadini".
"Infine facciamo gli auguri di buon lavoro a Federica Porcu, vice Sindaco di La Maddalena, eletta come consigliere nel nuovo ente, da anni punto di riferimento di Fratelli d’Italia per il nord della Gallura".
