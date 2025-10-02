Sciopero nazionale, domani corteo a Olbia: “Blocchiamo tutto, nessun aiuto umanitario è illegale”

Thursday, 02 October 2025
Olbia. La notizia dell’attacco israeliano alla Global Sumud Flotilla scuote la mobilitazione internazionale e trova eco anche in Sardegna. Nella notte, secondo quanto denunciato dagli organizzatori, le imbarcazioni dirette a portare aiuti umanitari verso la Palestina sarebbero state bloccate e attaccate in acque internazionali. Un’azione giudicata “gravissima” dagli attivisti, che parlano di “violazione delle leggi internazionali” e di un ennesimo ostacolo al passaggio di beni destinati a una popolazione stremata.
In risposta, è stato indetto uno sciopero nazionale con cortei in diverse città italiane. A Olbia l’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 10.30 in via Nanni, davanti alla Provincia, con un corteo di sostegno alla Flotilla.
Gli organizzatori ribadiscono: «Non possiamo restare in silenzio davanti a un genocidio che continua a colpire il popolo palestinese. Scendiamo in piazza per dire che la lotta non si ferma, che la solidarietà via terra sostiene quella via mare, e che la resistenza vive anche nelle nostre strade».
Il messaggio è chiaro: “Se toccano la Flotilla rispondiamo tutti. Nessun aiuto umanitario è illegale. Stop genocidio!”
