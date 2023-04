Olbia, "La Terra delle Donne" è al cinema: tra le attrici Syama Rayner

Olbia. Il film "La Terra delle Donne" - diretto da Marisa Vallone con Paola Sini, Valentina Lodovini e Syama Rayner - è uscito nei cinema italiani qualche giorno fa, il 27 aprile, mentre in questi giorni il cast è in giro per la Sardegna. Il genere è un dramma storico ispirato alla tradizione sarda e alla figura della "Coga", la strega del paese. Ambientato nel secondo dopoguerra in Sardegna, in un'isola rurale e legata ad antichi riti, si parla di società patriarcale e superstizione e non mancheranno colpi di scena.

Il film vuole essere un omaggio al mondo femminile, oltre a presentare le lotte della donna, racconta il ruolo della stessa nella Sardegna di quel tempo.

Tra le attrici note e amate dal pubblico italiano spicca Syama Rayner, 28enne cresciuta tra Telti ed Olbia dove ha frequentato le scuole prima di dedicarsi alla sua passione: il cinema. Nel 2021 Syama ha fatto parte del cast de "Il muto di Gallura".

Le attrici e gli attori saranno presenti al Cine Teatro Olbia il 2 maggio alle ore 19, mentre il film è già disponibile.