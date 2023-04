Olbia, "DM Team Fight Cup": due giornate di sport

Olbia. Sabato 29 e domenica 30 aprile presso la palestra di via Nanni ad Olbia, si svolgerà l'evento sportivo "DM Team Fight Cup Olbia". Si tratta di un Festival sportivo di due giornate, in collaborazione con il Comune di Olbia e la Federkombat Italia. Nell'ambito del Festival si svolgeranno un torneo di Kickboxing, con 60 atleti di varie discipline e categorie provenienti da tutta la Sardegna, ed un seminario ad accesso libero tenuto dal campione del mondo di Muay Thai, Superbon Banchamek, ed il Coach internazionale di Muay Thai, Trainer Gae, per la prima volta insieme e per la prima volta in Italia.

Di seguito la locandina con il programma delle due giornate.