Olbia: addio a Francesco Anziani

Olbia. È improvvisamente mancato all'età di 87 anni Francesco Anziani, padre della nostra collega Patrizia Anziani. Ultimo di 7 figli, nato a Terranova Pausania, Francesco per molti anni è stato agente di commercio e si occupava della vendita di macchine da cucire con diversi negozi in Sardegna: Cagliari, Oristano, Nuoro e Olbia. Una volta sposato si è trasferito prima a Cagliari poi a Oristano ed ha continuato con la sua passione, insegnando a cucire a molte donne. I suoi negozi sono stati punti di riferimento per molte sartorie in Sardegna e una volta andato in pensione si è completamente dedicato alla famiglia.

Chi ha avuto il piacere di conoscerlo lo ricorda con grande affetto: un uomo generoso, disponibile, forte, solare, grande lavoratore. Il funerale si svolgerà domani, martedì 22 novembre alle ore 11, nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Olbia.

Ad annunciare la perdita è stata la famiglia: i figli Giovanni, Patrizia con Agostino, Gerolamo con Cristina e i nipoti Fabiana e Fabrizio. La redazione di Olbia.it e la società editrice Hermaea Lab si stringe con affetto alla famiglia Anziani e alla collega Patrizia e porge sentite condoglianze per la dolorosa perdita.