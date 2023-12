La Regione Sardegna promuove lo sport sull'Isola con foto scattate in Grecia e in Australia

Olbia. Incredibile ma vero, nonostante la nostra Sardegna offra posti incantevoli con immagini spettacolari, se non uniche al mondo, dalla pagina ufficiale di Facebook "Visit Sardinia" dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna vengono promosse le attività sportive con diverse fotografie scattate nientemeno che all'estero.

"Sardinia New Experiences More Emotion": ebbene sì, queste sono le parole ricorrenti nella nuova campagna mediatica pubblicitaria che invita a vivere lo sport in Sardegna, una pubblicità che però, con il passare del tempo sta assumendo toni veramente ridicoli perché di fatto i lettori della pagina vengono in qualche modo "ingannati".

Ecco quindi che al posto della straordinaria Punta Giràdili di Baunei per il #climbing, (vedi foto di copertina), ovvero l'arrampicata sportiva, viene proposta una meta sull'isola di Kalimnos, nota isola greca. Per il torrentismo, #canyoning, invece del Rio Pitrisconi viene messa una foto addirittura di una nota meta Australiana. Ma non è finita qui anche perché vengono rilanciate fotografie generiche scaricate da appositi siti web corredate con didascalie:"Gennargentu, Supramonte, i Tacchi d’Ogliastra e gli spettacolari scenari della Barbagia. Che aspetti? I sentieri più belli per la tua voglia di camminare li trovi nel cuore della Sardegna più selvaggia e segreta. Vieni a viverli, iscriviti e ricevi la guida con i migliori percorsi". Insomma un carosello mediatico che propone inoltre soggetti intenti a svolgere attività sportive non adeguatamente attrezzati per il tipo di sport che la pagina Visit Sardinia intende promuovere.

Non viene quindi assolutamente tenuto conto che a livello istituzionale per promuovere bene certi sport bisogna innanzitutto promuovere la sicurezza. A segnalare per primo il problema delle foto scattate in Grecia e in Australia, ma anche della carenza di alcuni requisiti necessari per fare sport in sicurezza che invece vengono ingenuamente promossi - non ultima la foto che rappresenta due donne e una bimba mentre fanno del trekking con scarpe non adatte e quella sul kayak senza giubbotto di aiuto al galleggiamento - uno noto ed esperto sportivo sardo: la guida escursionistica Corrado Conca, sicuramente un'autorità in materia di sport come il torrentismo, l'escursionismo e la rampicata (qui il suo sito web).

Corrado Conca, da sempre impegnato nella promozione dello sport nell'Isola con numerosi libri, conferenze e pubblicazioni, ha voluto esprimere il suo giustificato disappunto per la situazione: "La Regione Autonoma della Sardegna promuove l'arrampicata sportiva in Sardegna con una foto di una via dell'isola greca di Kalymnos (per la precisione "Dolonas", 7b). La misura è colma, è inammissibile, ci stiamo rendendo ridicoli agli occhi del mondo! Come se in Sardegna non avessimo uno spot decente, come se non fosse possibile reperire/scattare o acquistare una foto decente per una campagna di taglio regionale".

E in queste ore, accanto alla vergogna cresce anche la rabbia anche per coloro che gestiscono la pagina di Visit Sardegna ( clicca qui) che, nonostante i commenti di disappunto degli utenti, al riguardo, non rimuovono almeno le foto incriminate.