Loiri Porto San Paolo, prosegue l’incremento demografico

Loiri Porto San Paolo. Loiri Porto San Paolo cresce ancora: incremento demografico confermato nel 2025, in controtendenza rispetto al trend del resto della Sardegna.

Il centro gallurese si conferma, anche nel 2025, uno dei pochi Comuni della Sardegna in controtendenza rispetto al generale calo demografico regionale. I dati ufficiali certificano infatti un nuovo e significativo aumento della popolazione residente, consolidando un trend positivo che prosegue negli anni.

Al 31 dicembre 2025 i residenti nel Comune sfiorano i 4 mila residenti e risultano essere 3.974, in crescita rispetto ai 3.881 residenti registrati al 31 dicembre 2024, con un incremento complessivo di 93 abitanti in un solo anno. La popolazione è composta da 2.015 maschi e 1.959 femmine.

Nel corso del 2025 si sono registrati 232 nuovi residenti, a fronte di 95 cancellazioni, determinando un saldo migratorio fortemente positivo. Il saldo naturale vede 27 nati e 33 deceduti, confermando come la crescita demografica sia sostenuta in particolare dalla capacità del territorio di attrarre nuovi abitanti e una ripresa nelle natalità.

Rilevante anche il dato relativo alla provenienza dei nuovi residenti: circa il 70% arriva da altri comuni della Sardegna, mentre il restante 30% proviene da altre regioni italiane o dall’estero. Tra i nuovi ingressi si contano 30 nuovi residenti stranieri. Per quanto riguarda la mobilità interna regionale, il Comune con il maggior numero di nuovi residenti è Olbia, con 68 nuovi ingressi, seguito da Nuoro con 10, e da altri comuni sardi con numeri progressivamente minori.

"I dati demografici del 2025 raccontano un Comune vivo e attrattivo, capace di offrire qualità della vita, servizi e opportunità – dichiara il sindaco Francesco Lai. In un momento storico in cui gran parte della Sardegna continua a fare i conti con lo spopolamento, il nostro territorio dimostra che politiche attente, investimenti mirati e una visione di sviluppo sostenibile possono davvero fare la differenza".

"Si tratta di un risultato che non nasce per caso – prosegue il primo cittadino – ma che è frutto di un lavoro costruito nel tempo dall’Amministrazione comunale insieme alla comunità, con l’obiettivo di rendere Loiri Porto San Paolo un luogo in cui scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro. L’Amministrazione comunale continuerà a investire su servizi, infrastrutture e politiche sociali, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questo percorso di crescita e rafforzare l’attrattività del territorio".