Inclusione e lavoro: nel Distretto di Tempio Pausania al via INCLUDIS

Olbia. Un progetto che mette al centro la persona, le sue capacità e il diritto a un percorso di autonomia reale. Nel Distretto socio-sanitario di Tempio Pausania prende forma INCLUDIS 2024, l’iniziativa finanziata e promossa dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, pensata per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Il progetto coinvolge i Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Trinità d’Agultu e Vignola e prevede l’attivazione di percorsi personalizzati che accompagnano i beneficiari dall’orientamento fino all’esperienza concreta in contesti lavorativi del territorio.

INCLUDIS 2024 si articola in tre fasi: accesso e presa in carico, orientamento specialistico e tirocinio di inclusione socio-lavorativa. Al termine del percorso di selezione saranno attivati 16 tirocini, della durata di 18 mesi, con un impegno settimanale compreso tra 20 e 25 ore, calibrato sulle capacità e sulle esigenze di ciascun partecipante. Ai tirocinanti è riconosciuta un’indennità soggetta ai limiti reddituali previsti dalla normativa vigente in materia di invalidità civile, elemento che rafforza il valore del progetto come strumento concreto di accompagnamento al lavoro e non come semplice esperienza formativa.

Possono presentare domanda persone non occupate tra i 18 e i 67 anni, residenti nei Comuni del PLUS di Tempio Pausania, con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente o con disabilità mentale, psichica o disturbi dello spettro autistico seguiti dai servizi socio-sanitari competenti. La selezione avverrà attraverso colloqui condotti da équipe multidisciplinari, che valuteranno il fabbisogno di inclusione sociale, le esperienze pregresse e la reale possibilità di affrontare il percorso proposto. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno predisposte graduatorie comunali sulla base di criteri oggettivi, come età, situazione economica e presa in carico da parte dei servizi.

Con un finanziamento complessivo di oltre 380 mila euro, INCLUDIS 2024 punta a costruire un sistema stabile di servizi per l’inclusione lavorativa, rafforzando il legame tra persone, famiglie, istituzioni e realtà produttive locali. L’obiettivo non è solo l’inserimento lavorativo, ma anche il recupero delle capacità relazionali, della fiducia e dell’autonomia personale.

Scadenze e informazioni: le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13 del 12 gennaio 2026 al Comune di Tempio Pausania, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Informazioni e modulistica sono disponibili presso i Comuni del Distretto e l’Ufficio di Piano del PLUS.