Inclusione e lavoro: nel Distretto di Tempio Pausania al via INCLUDIS

Olbia. Un progetto che mette al centro la persona, le sue capacità e il diritto a un percorso di autonomia reale. Nel Distretto socio-sanitario di Tempio Pausania prende forma INCLUDIS 2024, l’iniziativa finanziata e promossa dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027, pensata per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.
Il progetto coinvolge i Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Trinità d’Agultu e Vignola e prevede l’attivazione di percorsi personalizzati che accompagnano i beneficiari dall’orientamento fino all’esperienza concreta in contesti lavorativi del territorio.
INCLUDIS 2024 si articola in tre fasi: accesso e presa in carico, orientamento specialistico e tirocinio di inclusione socio-lavorativa. Al termine del percorso di selezione saranno attivati 16 tirocini, della durata di 18 mesi, con un impegno settimanale compreso tra 20 e 25 ore, calibrato sulle capacità e sulle esigenze di ciascun partecipante. Ai tirocinanti è riconosciuta un’indennità soggetta ai limiti reddituali previsti dalla normativa vigente in materia di invalidità civile, elemento che rafforza il valore del progetto come strumento concreto di accompagnamento al lavoro e non come semplice esperienza formativa.
Possono presentare domanda persone non occupate tra i 18 e i 67 anni, residenti nei Comuni del PLUS di Tempio Pausania, con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente o con disabilità mentale, psichica o disturbi dello spettro autistico seguiti dai servizi socio-sanitari competenti. La selezione avverrà attraverso colloqui condotti da équipe multidisciplinari, che valuteranno il fabbisogno di inclusione sociale, le esperienze pregresse e la reale possibilità di affrontare il percorso proposto. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, saranno predisposte graduatorie comunali sulla base di criteri oggettivi, come età, situazione economica e presa in carico da parte dei servizi.
Con un finanziamento complessivo di oltre 380 mila euro, INCLUDIS 2024 punta a costruire un sistema stabile di servizi per l’inclusione lavorativa, rafforzando il legame tra persone, famiglie, istituzioni e realtà produttive locali. L’obiettivo non è solo l’inserimento lavorativo, ma anche il recupero delle capacità relazionali, della fiducia e dell’autonomia personale.
Scadenze e informazioni: le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13 del 12 gennaio 2026 al Comune di Tempio Pausania, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Informazioni e modulistica sono disponibili presso i Comuni del Distretto e l’Ufficio di Piano del PLUS.
Olbia. Il nostro viaggio tra i cantieri del PNRR, iniziato a dicembre, continua: dopo aver esaminato alcune criticità (qui il primo articolo), parliamo delle note positive - perché ci sono. Magari non fanno notizia come certe opere "mas...
La Maddalena. Forte protesta da parte del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, contro l’utilizzo non autorizzato delle immagini dell’Arcipelago per fini commerciali. A denunciare l’episodio è stato lo stesso primo cittadino at...
Olbia.In un’epoca in cui il silenzio delle culle vuote riempie spesso le cronache nazionali, c’è un angolo di Sardegna dove la vita continua a tessere la sua trama con determinazione e tenerezza. Presso l'ospedale Giovanni Paolo II...
Olbia. Una fase di tempo instabile e tipicamente invernale interessa in questi giorni Olbia e la Gallura, secondo le previsioni diffuse dall’Agenzia regionale Arpas. A caratterizzare lo scenario meteorologico sono soprattutto i venti sostenuti ...
Olbia. Quando l’educazione esce dalle mura scolastiche per farsi esperienza di piazza, la risposta della comunità non si fa attendere. Olbia ha vissuto giorni di autentico fermento culturale grazie alla prosecuzione del progetto educativ...
