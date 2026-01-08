Thursday, 08 January 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca

Olbia: 672 cuori colorano il reparto di Neonatologia

In mostra un tenero omaggio del Giovanni Paolo II alle famiglie che hanno scelto il futuro

Olbia: 672 cuori colorano il reparto di Neonatologia
Olbia: 672 cuori colorano il reparto di Neonatologia
Laura Scarpellini

Pubblicato il 08 January 2026 alle 16:00

condividi articolo:

Olbia.In un’epoca in cui il silenzio delle culle vuote riempie spesso le cronache nazionali, c’è un angolo di Sardegna dove la vita continua a tessere la sua trama con determinazione e tenerezza. Presso l'ospedale Giovanni Paolo II, il reparto di Neonatologia è divenuto tatro di un piccolo grande miracolo di dolcezza e umanità. Si è dato forma ad un "Albero della vita" che ramo dopo ramo, racconta la storia di una comunità che sta crescendo. 
 
Il progetto, nato dalla profonda sensibilità dell'infermiera Liliana Deidda, è stato subito accolto con entusiasmo dalle colleghe e da tutte le Operatrici Socio-Sanitarie (Oss) dell’Unità Operativa, trasformando così i freddi numeri della statistica nelle nascite nel reparto, in una vera esplosione di colore. Sono ben  672 i nomi scritti su altrettante foglie a forma di cuore, ciascuno a rappresentare un nuovo arrivato nel corso del 2025 nella struttura ospedaliera olbiese. A renderlo noto al pubblico non è servita una comunicazione ufficiale, ma è bastato un semplice post sui social,  sulla pagina della ASL Gallura a cui in pochissimo tempo si sono susseguiti numerosi commenti colmi di gratitudine e positività.
 
Non si tratta solo di una decorazione o di un esercizio creativo, ma di un ponte emotivo tra l’istituzione sanitaria e le famiglie. Ogni cuore riporta il nome e la data di nascita di un bambino, un segno tangibile di benvenuto in un mondo che ha un immenso bisogno di speranza. L’iniziativa prevede un gesto finale di rara dolcezza: i genitori potranno recarsi in reparto per staccare il cuoricino dedicato al proprio figlio e portarlo a casa, trasformando così quel pezzetto di carta in un ricordo indelebile dei primi istanti di vita.
Mentre i dati regionali evidenziano spesso le difficoltà demografiche dell'Isola, Olbia risponde con questa testimonianza di vitalità. Tra gli ultimi nomi appesi nel 2025 spicca quello di Sofia, l’ultima nata dell'anno, mentre il 2026 si è aperto con il primo vagito di Abdoul Aziz, a conferma di una città che si scopre sempre più multiculturale e proiettata verso il futuro. Questo "Albero della Vita" è molto più di un simbolo: è il riflesso di un’assistenza che non si limita alle cure mediche, ma che abbraccia il valore sociale della nascita.
 
In quelle 672 foglie c'è la forza di una Gallura che non smette di sognare, protetta dalla dedizione di chi, ogni giorno, accoglie la vita con un sorriso e un cuore di carta colorata.

Geolocalizzazione

Cronaca

Olbia, morte di Gianpaolo Demartis arrivano gli esiti della consulenza tecnica

Olbia. Sono giunti gli esiti delle perizie e degli esami su Gianpaolo Demartis, l'uomo deceduto lo scorso 16 agosto, la consulenza tecnica valutati tutti gli esami conferma che il decesso non è avvenuto a causa delle scariche del taser. Il Sin...

Annunci

Monti, addio a Peppina Achenza

Monti. L'ultima ultracentenaria di Monti, zia peppina Achenza quasi vicina a 105 anni, si è spenta serenamente nella sua casa di Monti.Le 105 candeline le avrebbe spente il prossimo 21 gennaio, la ricordiamo allegra nel condividere lo scorso c...

Bianca

Olbia, al via il percorso di preparazione alla vita matrimoniale

Olbia. Percorso di preparazione al matrimonio ai nastri di partenza per le coppie di fidanzati che si presenteranno all'altare delle chiese della Gallura entro settembre 2026. Gli incontri si terranno dal 16 gennaio al 12 aprile 2026, sempre il ...

Annunci

Olbia, Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari

Olbia. Sabato mattina alle ore 10:00, nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Olbia in via Congo 4, il comitato cittadino CRI presenterà il nuovo corso di formazione per volontari. "La Croce Rossa di Olbia è fatta di persone che ...

Bianca

Allerta meteo con rischio neve su tutta la Sardegna

Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha pubblicato un avviso di condizioni meteo avverse per rischio neve (Prot. n. 106 del 06.01.2026) relativo alla giornata di domani, a partire dalle ore 00:...

Bianca

Sciopero regionale Arst proclamato dalla sigla Orsa Tpl

Cagliari. La sigla sindacale ORSA TPL ha proclamato per venerdì 9 gennaio una nuova azione di sciopero del personale ARST, 8 ore di agitazione, dando avvio a una rinnovata fase di mobilitazione dopo le mancate risposte dell’azienda ...

Geolocalizzazione