Olbia: 672 cuori colorano il reparto di Neonatologia

Olbia. Sono giunti gli esiti delle perizie e degli esami su Gianpaolo Demartis, l'uomo deceduto lo scorso 16 agosto, la consulenza tecnica valutati tutti gli esami conferma che il decesso non è avvenuto a causa delle scariche del taser. Il Sin...
Monti. L'ultima ultracentenaria di Monti, zia peppina Achenza quasi vicina a 105 anni, si è spenta serenamente nella sua casa di Monti.Le 105 candeline le avrebbe spente il prossimo 21 gennaio, la ricordiamo allegra nel condividere lo scorso c...
Olbia. Percorso di preparazione al matrimonio ai nastri di partenza per le coppie di fidanzati che si presenteranno all'altare delle chiese della Gallura entro settembre 2026. Gli incontri si terranno dal 16 gennaio al 12 aprile 2026, sempre il ...
Olbia. Sabato mattina alle ore 10:00, nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Olbia in via Congo 4, il comitato cittadino CRI presenterà il nuovo corso di formazione per volontari. "La Croce Rossa di Olbia è fatta di persone che ...
Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha pubblicato un avviso di condizioni meteo avverse per rischio neve (Prot. n. 106 del 06.01.2026) relativo alla giornata di domani, a partire dalle ore 00:...
