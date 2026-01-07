Arzachena: la Polizia Locale diventa 5.0

Wednesday, 07 January 2026
Arzachena. Droni, videosorveglianza evoluta e cyber-sicurezza, a difesa del territorio e della Costa Smeralda. Non più solo fischietto e paletta, ma algoritmi, gestione dei flussi di dati e interoperabilità delle piattaforme digitali. La sicurezza urbana cambia volto e lo fa partendo dalla Sardegna, dove il Comune di Arzachena ha lanciato una sfida pionieristica nel panorama nazionale: l’assunzione di un Funzionario di Polizia Locale - Esperto Informatico.
Olbia. Sabato mattina alle ore 10:00, nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Olbia in via Congo 4, il comitato cittadino CRI presenterà il nuovo corso di formazione per volontari. "La Croce Rossa di Olbia è fatta di persone che ...
Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha pubblicato un avviso di condizioni meteo avverse per rischio neve (Prot. n. 106 del 06.01.2026) relativo alla giornata di domani, a partire dalle ore 00:...
Tempio. Circa 70 milioni di euro per interventi pubblici terminati o da terminare nel corso nel 2026. Sfiorano i 70 milioni di euro gli interventi coordinati dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Francesco Quargnenti. Le risor...
Berchidda. Paese senz'acqua in alcune zone nella giornata di giovedì 8. Per giovedì 8 gennaio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche nella rete idrica del Comune di Berchi...
