Arzachena: la Polizia Locale diventa 5.0

Arzachena. Droni, videosorveglianza evoluta e cyber-sicurezza, a difesa del territorio e della Costa Smeralda. Non più solo fischietto e paletta, ma algoritmi, gestione dei flussi di dati e interoperabilità delle piattaforme digitali. La sicurezza urbana cambia volto e lo fa partendo dalla Sardegna, dove il Comune di Arzachena ha lanciato una sfida pionieristica nel panorama nazionale: l’assunzione di un Funzionario di Polizia Locale - Esperto Informatico.

Si tratta di una delle primissime esperienze in Italia ( e in assoluto della prima nell'Isola) volta a integrare organicamente una figura ICT (Information and Communication Technologies) di altissimo profilo all'interno dei ranghi di comando di un corpo di polizia municipale. Un ufficiale in uniforme, dunque, che alla responsabilità operativa sul campo unirà la capacità di governare le tecnologie di frontiera.

Sotto la guida del Comandante Simone Testa, il nuovo funzionario avrà un compito cruciale: trasformare l'innovazione tecnologica in uno strumento concreto di protezione sociale. In un territorio che ospita eccellenze del turismo internazionale come la Costa Smeralda, Baja Sardinia e Porto Cervo, la complessità della sicurezza richiede oggi molto più della semplice vigilanza. L'esperto informatico dovrà gestire sistemi di videosorveglianza evoluta, garantire l’integrità dei dati sensibili e ottimizzare i processi digitali che permettono alle diverse forze dell’ordine di dialogare tra loro in tempo reale. In sintesi, la sua missione sarà rendere "intelligente" il controllo del territorio, elevando gli standard di efficienza a beneficio di cittadini e visitatori.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle priorità strategiche tracciate dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda. L’obiettivo è chiaro: ammodernare la macchina pubblica per rispondere a un mondo che corre veloce, dove la sicurezza fisica e quella informatica sono ormai due facce della stessa medaglia. Questo nuovo profilo potrà inoltre offrire supporto tecnico specialistico in complesse attività di analisi e collaborazioni istituzionali, diventando un punto di riferimento per il coordinamento dei servizi digitali a supporto della collettività.

Per i professionisti del settore ICT che desiderano mettere il proprio talento al servizio del bene pubblico, si apre una finestra occupazionale di raro prestigio. Il concorso prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato.