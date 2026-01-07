Wednesday, 07 January 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca

Arzachena: la Polizia Locale diventa 5.0

Al via il bando per Funzionario esperto informatico

Arzachena: la Polizia Locale diventa 5.0
Arzachena: la Polizia Locale diventa 5.0
Laura Scarpellini

Pubblicato il 07 January 2026 alle 16:30

condividi articolo:

Arzachena. Droni, videosorveglianza evoluta e cyber-sicurezza, a difesa del territorio e della Costa Smeralda. Non più solo fischietto e paletta, ma algoritmi, gestione dei flussi di dati e interoperabilità delle piattaforme digitali. La sicurezza urbana cambia volto e lo fa partendo dalla Sardegna, dove il Comune di Arzachena ha lanciato una sfida pionieristica nel panorama nazionale: l’assunzione di un Funzionario di Polizia Locale - Esperto Informatico.

Si tratta di una delle primissime esperienze in Italia ( e in assoluto della prima nell'Isola) volta a integrare organicamente una figura ICT (Information and Communication Technologies) di altissimo profilo all'interno dei ranghi di comando di un corpo di polizia municipale. Un ufficiale in uniforme, dunque, che alla responsabilità operativa sul campo unirà la capacità di governare le tecnologie di frontiera.
 
Sotto la guida del Comandante Simone Testa, il nuovo funzionario avrà un compito cruciale: trasformare l'innovazione tecnologica in uno strumento concreto di protezione sociale. In un territorio che ospita eccellenze del turismo internazionale come la Costa Smeralda, Baja Sardinia e Porto Cervo, la complessità della sicurezza richiede oggi molto più della semplice vigilanza. L'esperto informatico dovrà gestire sistemi di videosorveglianza evoluta, garantire l’integrità dei dati sensibili e ottimizzare i processi digitali che permettono alle diverse forze dell’ordine di dialogare tra loro in tempo reale. In sintesi, la sua missione sarà rendere "intelligente" il controllo del territorio, elevando gli standard di efficienza a beneficio di cittadini e visitatori.
 
L’iniziativa si inserisce nel solco delle priorità strategiche tracciate dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda. L’obiettivo è chiaro: ammodernare la macchina pubblica per rispondere a un mondo che corre veloce, dove la sicurezza fisica e quella informatica sono ormai due facce della stessa medaglia. Questo nuovo profilo potrà inoltre offrire supporto tecnico specialistico in complesse attività di analisi e collaborazioni istituzionali, diventando un punto di riferimento per il coordinamento dei servizi digitali a supporto della collettività.
 
Per i professionisti del settore ICT che desiderano mettere il proprio talento al servizio del bene pubblico, si apre una finestra occupazionale di raro prestigio. Il concorso prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica. Gli interessati hanno tempo fino a venerdì 30 gennaio 2026 per presentare la propria candidatura attraverso il portale nazionale del reclutamento InPA. I dettagli completi e i requisiti di accesso sono inoltre disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale del Comune di Arzachena.

Geolocalizzazione

Annunci

Olbia, Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari

Olbia. Sabato mattina alle ore 10:00, nella nuova sede della Croce Rossa Italiana di Olbia in via Congo 4, il comitato cittadino CRI presenterà il nuovo corso di formazione per volontari. "La Croce Rossa di Olbia è fatta di persone che ...

Bianca

Allerta meteo con rischio neve su tutta la Sardegna

Olbia. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha pubblicato un avviso di condizioni meteo avverse per rischio neve (Prot. n. 106 del 06.01.2026) relativo alla giornata di domani, a partire dalle ore 00:...

Bianca

Sciopero regionale Arst proclamato dalla sigla Orsa Tpl

Cagliari. La sigla sindacale ORSA TPL ha proclamato per venerdì 9 gennaio una nuova azione di sciopero del personale ARST, 8 ore di agitazione, dando avvio a una rinnovata fase di mobilitazione dopo le mancate risposte dell’azienda ...

Bianca

Tempio Pausania, 70 milioni di euro per i lavori pubblici

Tempio. Circa 70 milioni di euro per interventi pubblici terminati o da terminare nel corso nel 2026. Sfiorano i 70 milioni di euro gli interventi coordinati dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Francesco Quargnenti. Le risor...

Bianca

Berchidda, servizio idrico sospeso in alcune zone: data e luoghi interessati

Berchidda. Paese senz'acqua in alcune zone nella giornata di giovedì 8.  Per giovedì 8 gennaio 2026 i tecnici di Abbanoa hanno in programma la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche nella rete idrica del Comune di Berchi...

Bianca

La Befana vien di notte e porta…la neve

Olbia. Nuova ondata di freddo nell'Isola, l'Epifania tutte le feste si porta via, ma in cambio ci lascerà un intermezzo settimanale da vero inverno con il ribasso delle temperature e nevicate anche a bassa quota a partire da 600 metri.&nb...

Geolocalizzazione