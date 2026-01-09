Sardegna nella morsa del freddo: burrasche, mareggiate e nevicate su tutto il territorio

Olbia. Allerta meteo della Protezione civile in tutta la Sardegna, ci aspetta un week end freddo tra neve, mareggiate e burrasche.



Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con avviso di condizioni meteo avverse (prot. n. 564 del 09.01.2026) comunica che a partire dalle ore 21:00 del 09.01.2026 e sino alle ore 12:00 del 11.01.2026, quindi dalla tarda serata di oggi (09/01/2026) fino alle ore centrali di dopodomani (11/01/2026) si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, che dal settore settentrionale dell’isola si estenderanno nel corso della giornata di domani al resto della regione. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte.

La saccatura associata a un ciclone presente sull’Europa centro-settentrionale si approfondirà gradualmente verso sud facendo il suo ingresso sull’Italia tra la serata di oggi (09/01/2026) e la giornata di domani (10/01/2026), portando con sé aria fredda di origine polare.

Avvertenze - Vento e mareggiate: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

Inoltre il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha emesso un altro bollettino valevole a partire dalle ore 00:00 del 10.01.2026 e sino alle 09:00 del 11.01.2026, si tratta di un avviso di allerta per: rischio neve sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

Sulla base dell’avviso di avverse condizioni meteorologiche prot. n. 567 del 09/01/2026 si riporta la dicitura: “a partire dalle prime ore della giornata di domani (10/01/2026) e fino alla mattina di dopodomani (11/01/2026) si prevedono nevicate al di sopra degli 800 metri”.

Avvertenze – neve: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal km 137+900 al km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza n. 91 prot. n. CCA-0047173-P del 06.12.2012.

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicini a centri di cura o punti nascita.