Sardegna nella morsa del freddo: burrasche, mareggiate e nevicate su tutto il territorio

Friday, 09 January 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Allerta meteo della Protezione civile in tutta la Sardegna, ci aspetta un week end freddo tra neve, mareggiate e burrasche.
Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con avviso di condizioni meteo avverse (prot. n. 564 del 09.01.2026) comunica che a partire dalle ore 21:00 del 09.01.2026 e sino alle ore 12:00 del 11.01.2026, quindi dalla tarda serata di oggi (09/01/2026) fino alle ore centrali di dopodomani (11/01/2026) si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, che dal settore settentrionale dell’isola si estenderanno nel corso della giornata di domani al resto della regione. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte.
La saccatura associata a un ciclone presente sull’Europa centro-settentrionale si approfondirà gradualmente verso sud facendo il suo ingresso sull’Italia tra la serata di oggi (09/01/2026) e la giornata di domani (10/01/2026), portando con sé aria fredda di origine polare.
Avvertenze - Vento e mareggiate: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.
Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.
Inoltre il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha emesso un altro bollettino valevole a partire dalle ore 00:00 del 10.01.2026 e sino alle 09:00 del 11.01.2026, si tratta di un avviso di allerta per: rischio neve sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.
Sulla base dell’avviso di avverse condizioni meteorologiche prot. n. 567 del 09/01/2026 si riporta la dicitura: “a partire dalle prime ore della giornata di domani (10/01/2026) e fino alla mattina di dopodomani (11/01/2026) si prevedono nevicate al di sopra degli 800 metri”.
Avvertenze – neve: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.
Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal km 137+900 al km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza n. 91 prot. n. CCA-0047173-P del 06.12.2012.
Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicini a centri di cura o punti nascita.
