Olbia festeggia i 100 anni di Domenica Carta: la forza di una vita vissuta intensamente

Olbia. Cento anni di vita, di lavoro, di famiglia e di una vitalità che poche persone sanno conservare con tale intensità. Domenica Carta ha spento oggi cento candeline circondata dall’affetto dei suoi cari e dall’abbraccio istituzionale della città: il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si è recato di persona per consegnarle una pergamena celebrativa in onore del traguardo straordinario raggiunto. Domenica Carta è nata il 4 marzo 1926 a Nuchis, la località che oggi prende il nome di San Giovanni, nel comune di Olbia. Le sue radici affondano in una famiglia numerosa, specchio di quell’epoca in cui la Sardegna sapeva costruire comunità solide attorno al calore dei legami familiari. E quell’eredità Domenica l’ha trasmessa con generosità alle generazioni successive.

Oggi il suo albero genealogico conta cinque figli — tutti ancora in vita —, sette nipoti e sette pronipoti. Una famiglia grande, unita e presente che ha reso la giornata ancora più speciale. È in mezzo a loro che Domenica ha tagliato il traguardo del secolo, con la stessa energia che l’ha sempre contraddistinta. Perché di energia, la signora Carta, ne ha avuta sempre tanta. Il dettaglio che forse più colpisce della sua storia è quello che racconta di lei meglio di qualsiasi altra cosa: intorno ai sessant’anni, quando molti pensano già alla pensione, Domenica ha deciso di prendere la patente di guida. E non solo: ha conseguito anche il porto d’armi per uso sportivo. Una scelta che dice tutto sulla sua indipendenza, sulla sua curiosità verso la vita e sulla sua volontà di non fermarsi mai.