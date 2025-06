Golfo Aranci, grande partecipazione al Bagno Sonoro di Cala Moresca

Golfo Aranci. In un mondo dove è sempre tutto più veloce e i ritmi incalzanti della vita fanno aumentare lo stress rendendo difficile la riconnessione con sé stessi e con la natura, nell’incantevole location di Cala Moresca, ieri si è tenuta un’esperienza profonda e rigenerante per anima e corpo. Si è trattato di un Bagno Sonoro, un'immersione meditativa tra gong e strumenti armonici ispirati all’acqua, guidata da Caterina Tamponi de “I Sentieri dell’Anima”.

È stato un momento di riconnessione con sé stessi e con la natura, nella magia del tramonto, attraverso il silenzio, l’ascolto e la pace interiore nella splendida cornice di Cala Moresca, cuore del SEATY di Golfo Aranci. Attraverso i suoni armonici del gong e degli altri strumenti, è stato possibile immergersi in una pratica di rilassamento capace di far entrare in connessione con il mare e con l’ambiente circostante. Insomma, un momento di pace suggestivo unico dove la catarsi e la ricerca dell’armonia interiore hanno fatto da protagoniste unite alla cura del mondo naturale e alla sensibilizzazione verso la tutela ambientale che Worldrise, attraverso il progetto SEATY, porta avanti già da diverso tempo.