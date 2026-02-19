Gallura, venerdì ancora pioggia e vento: nel weekend torna il sole

Olbia.. Sarà un fine settimana in progressivo miglioramento quello che attende il Nord-Est della Sardegna. Dopo una giornata di venerdì ancora caratterizzata da instabilità e ventilazione sostenuta, il tempo tenderà infatti a stabilizzarsi tra sabato e domenica, con un deciso ritorno del sole. Secondo il bollettino ufficiale dell’Arpas venerdì, 20 febbraio, sulla zona 61 (Nord-Est, quindi Gallura) il cielo si presenterà molto nuvoloso, con precipitazioni deboli – tra 1 e 5 millimetri – soprattutto nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio è prevista un’attenuazione dei fenomeni.

I venti soffieranno moderati da Ovest-Nord Ovest, con rinforzi lungo le coste, mentre i mari risulteranno molto mossi e localmente agitati al largo. Le temperature a Olbia oscilleranno tra i 7 gradi di minima e i 18 di massima. Situazione leggermente più esposta sul versante nord-occidentale (zona 60), dove le piogge potrebbero risultare un po’ più insistenti nella prima parte della giornata e il mare presentarsi più agitato lungo le coste esposte.

Il miglioramento sarà evidente già da sabato 21 febbraio. In Gallura il cielo sarà poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. I venti tenderanno a indebolirsi, disponendosi dai quadranti occidentali, mentre il moto ondoso sarà in graduale attenuazione. Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori massimi: a Olbia si prevedono circa 5 gradi al mattino e fino a 20 nel pomeriggio, con un clima decisamente più gradevole.

La tendenza per domenica 22 febbraio conferma condizioni di tempo stabile, con cielo generalmente poco nuvoloso e venti deboli occidentali. Non si escludono foschie o locali nebbie nelle prime ore del mattino, ma nel complesso sarà una giornata ideale per attività all’aperto. In sintesi: e a un weekend decisamente più tranquillo per tutta la Gallura. Olbia.it augura a tutti un buon weekend.