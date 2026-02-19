Gallura, venerdì ancora pioggia e vento: nel weekend torna il sole

Thursday, 19 February 2026
Olbia.. Sarà un fine settimana in progressivo miglioramento quello che attende il Nord-Est della Sardegna. Dopo una giornata di venerdì ancora caratterizzata da instabilità e ventilazione sostenuta, il tempo tenderà infatti a stabilizzarsi tra sabato e domenica, con un deciso ritorno del sole. Secondo il bollettino ufficiale dell’Arpas venerdì, 20 febbraio, sulla zona 61 (Nord-Est, quindi Gallura) il cielo si presenterà molto nuvoloso, con precipitazioni deboli – tra 1 e 5 millimetri – soprattutto nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio è prevista un’attenuazione dei fenomeni.
I venti soffieranno moderati da Ovest-Nord Ovest, con rinforzi lungo le coste, mentre i mari risulteranno molto mossi e localmente agitati al largo. Le temperature a Olbia oscilleranno tra i 7 gradi di minima e i 18 di massima. Situazione leggermente più esposta sul versante nord-occidentale (zona 60), dove le piogge potrebbero risultare un po’ più insistenti nella prima parte della giornata e il mare presentarsi più agitato lungo le coste esposte.
Il miglioramento sarà evidente già da sabato 21 febbraio. In Gallura il cielo sarà poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. I venti tenderanno a indebolirsi, disponendosi dai quadranti occidentali, mentre il moto ondoso sarà in graduale attenuazione. Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori massimi: a Olbia si prevedono circa 5 gradi al mattino e fino a 20 nel pomeriggio, con un clima decisamente più gradevole.
La tendenza per domenica 22 febbraio conferma condizioni di tempo stabile, con cielo generalmente poco nuvoloso e venti deboli occidentali. Non si escludono foschie o locali nebbie nelle prime ore del mattino, ma nel complesso sarà una giornata ideale per attività all’aperto. In sintesi: e a un weekend decisamente più tranquillo per tutta la Gallura. Olbia.it augura a tutti un buon weekend.
Olbia. Il Liceo artistico di Olbia fa sentire ancora una volta la sua voce: oltre a scendere in piazza, oggi, a rafforzare la richiesta che venga rispettato e garantito il diritto allo studio arriva anche la mamma di una studentessa. Come ben no...
Olbia. Ci sono ferite che la medicina guarisce, ma che lo specchio continua a mostrare. Tracce indelebili di una battaglia, quella contro il tumore al seno, che spesso lascia il corpo segnato e la femminilità ferita. A Olbia, però, c&rs...
Olbia. Si entra nella fase operativa per uno degli interventi più attesi sulla viabilità gallurese. La Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, lo scorso 16 febbraio, per mano del Dirigente dell’Ufficio Espropri dell’Amministraz...
Olbia. Non si è chiusa con l’ultima determinazione dirigenziale la lunga vicenda degli espropri legati ai terreni di via Alessandro Nanni. A chiarirlo è Achille Bardanzellu, noto in città come Chicco, che da oltre vent&rsqu...
Arzachena. C’è un tempo, non troppo lontano, in cui la geografia della Gallura non era tracciata dalle mappe turistiche, ma dai profili rettangolari delle case di granito: gli stazzi. Questi insediamenti, nuclei di una civiltà org...
Sant’Antonio di Gallura. Da circa una settimana l’abitato di Sant’Antonio di Gallura è rimasto isolato dal punto di vista delle comunicazioni mobili. Le linee cellulari risultano inattive per gli utenti dei principali operato...
