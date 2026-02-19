Monte Pino, al via gli espropri per la messa in sicurezza della SP 38

Olbia. Si entra nella fase operativa per uno degli interventi più attesi sulla viabilità gallurese. La Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, lo scorso 16 febbraio, per mano del Dirigente dell’Ufficio Espropri dell’Amministrazione provinciale ai sensim dell’art. 6 comma 2 del DPR n. 327/2001 e s.m.i, l'ingegner Antonio Giovanni Zanda, ha firmato il decreto di occupazione anticipata delle aree necessarie ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP 38 Olbia–Tempio, tratto Monte Pino. In parole semplici: i terreni necessari per realizzare l’opera potranno essere occupati prima del decreto definitivo di esproprio, così da non rallentare l’avvio dei cantieri. Il progetto, già dichiarato di pubblica utilità nel 2025 e successivamente approvato nella sua versione esecutiva, ha un quadro economico complessivo di 9 milioni e 700 mila euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di un tratto considerato strategico per i collegamenti tra Olbia e l’entroterra, in particolare verso Tempio Pausania. La Provincia ha motivato l’urgenza dell’atto sottolineando la necessità di avviare rapidamente i lavori e specificando che i destinatari della procedura espropriativa sono più di 50.

Le aree coinvolte dall'esproprio ricadono: nel Comune di Olbia (Foglio 19) nel Comune di Telti (Fogli 3 e 6). Si tratta prevalentemente di terreni classificati come pascolo, pascolo arborato, seminativo irriguo o incolto produttivo. In alcuni casi le aree saranno espropriate, in altri soltanto asservite (cioè soggette a servitù di passaggio o manutenzione), oppure occupate temporaneamente per consentire l’esecuzione delle opere. Per il Comune di Olbia le indennità provvisorie ammontano complessivamente a circa 40 mila euro.

Le somme comprendono: indennità di esproprio; indennità per eventuali servitù; maggiorazioni previste in caso di cessione volontaria; indennità per affittuari agricoli; compensi per occupazione temporanea. I nominativi dei proprietari e le rispettive quote risultano elencati nel dettaglio nel piano particellare allegato al progetto. Con il decreto di occupazione anticipata, l’amministrazione può immettersi nel possesso delle aree necessarie all’intervento. Il provvedimento, però, perderà efficacia se non verrà emesso il decreto definitivo di esproprio nei termini previsti dalla normativa.

Per il tratto di Monte Pino si tratta di un passaggio decisivo: dopo anni di progettazione e iter amministrativi, l’opera entra finalmente nella fase concreta. E ora la parola passa ai cantieri.