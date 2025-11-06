Gallura, previsioni per il weekend: in arrivo piogge e nubi

Thursday, 06 November 2025
Informazione dal 1999
Olbia. Dopo un inizio di settimana stabile e mite, il tempo sulla Gallura è destinato a cambiare. Secondo il bollettino ufficiale ARPAS Sardegna – Dipartimento MeteoClimatico, nelle prossime ore è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con le prime precipitazioni attese già dalla serata di oggi, giovedì 6 novembre.
Le piogge, inizialmente isolate, potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul settore occidentale e, localmente, anche su quello gallurese. I venti saranno deboli variabili, tendenti da sud-est, mentre i mari si manterranno mossi o molto mossi lungo i litorali più esposti.
Domani, venerdì 7 novembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con piogge deboli o moderate, in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature minime aumenteranno leggermente, mentre le massime tenderanno a scendere. Ad Olbia sono previsti 11°C di minima e 19°C di massima, a Tempio Pausania 10°C e 14°C.
Sabato 8 novembre si prevede una giornata irregolarmente nuvolosa, con nuove precipitazioni sparse nel pomeriggio e in serata, anche a carattere di rovescio. Le minime caleranno lievemente, mentre le massime resteranno stabili. I venti saranno deboli orientali, i mari generalmente mossi.
La tendenza per domenica indica cielo nuvoloso e piogge isolate, con un progressivo miglioramento atteso da lunedì, quando il vento ruoterà dai quadranti occidentali e il moto ondoso tenderà ad attenuarsi.
Olbia. La superluna del mese, anche conosciuta come "Luna del Castoro", è stata immortalata ieri sera 5 novembre dall'obiettivo attento di Luigi Sanna in una serie di scatti mozzafiato, che mettono in luce lo splendore del nostro satellite.&nb...
Olbia. Ennesimo e grande successo per gli atleti della Kanjudo Olbia diretta dal M° Angelo Calvisi c.n 6°dan che conquistano la finale nazionale di judo classe "Esordienti B under 15 di A2 di scena il 15 e 16 novembre al centro olim...
Olbia. Lunedì 10 novembre 2025 via Acquedotto, via centrale di Olbia, sarà interessata da una chiusura temporanea al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via La Marmora e il civico 42, proprio di fronte alle Po...
Arzachena. Anche la perla del turismo sardo entra, suo malgrado, nella maxi-inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza contro un vasto giro di crediti d’imposta falsi e compensazioni indebite. Tra i beni sequestrati d...
Olbia. Presso l’Aula del Consiglio Regionale a Cagliari recentemente è stato affrontato in cosiddetto fenomeno dell’Hikikomori (grave e prolungato isolamento sociale volontario), che si manifesta principalmente in adolescenti e gio...
Vaccileddi (Loiri Porto San Paolo). Paura ieri sera intorno alle 19:00 nella zona residenziale di via delle Querce, a ridosso della Statale 125, dove ignoti hanno appiccato il fuoco a dei cumuli di ramaglie lasciate da mesi sul ciglio del...
