Gallura, previsioni per il weekend: in arrivo piogge e nubi

Olbia. Dopo un inizio di settimana stabile e mite, il tempo sulla Gallura è destinato a cambiare. Secondo il bollettino ufficiale ARPAS Sardegna – Dipartimento MeteoClimatico, nelle prossime ore è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con le prime precipitazioni attese già dalla serata di oggi, giovedì 6 novembre.

Le piogge, inizialmente isolate, potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul settore occidentale e, localmente, anche su quello gallurese. I venti saranno deboli variabili, tendenti da sud-est, mentre i mari si manterranno mossi o molto mossi lungo i litorali più esposti.

Domani, venerdì 7 novembre, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con piogge deboli o moderate, in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature minime aumenteranno leggermente, mentre le massime tenderanno a scendere. Ad Olbia sono previsti 11°C di minima e 19°C di massima, a Tempio Pausania 10°C e 14°C.

Sabato 8 novembre si prevede una giornata irregolarmente nuvolosa, con nuove precipitazioni sparse nel pomeriggio e in serata, anche a carattere di rovescio. Le minime caleranno lievemente, mentre le massime resteranno stabili. I venti saranno deboli orientali, i mari generalmente mossi.

La tendenza per domenica indica cielo nuvoloso e piogge isolate, con un progressivo miglioramento atteso da lunedì, quando il vento ruoterà dai quadranti occidentali e il moto ondoso tenderà ad attenuarsi.