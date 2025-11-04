Da Olbia a Orosei alla conquista del titolo Interregionale per il Taekwondo Terranova

Tuesday, 04 November 2025
Informazione dal 1999
Orosei. IL Taekwondo Terranova Team porta in alto il nome di Olbia: due trofei e 24 medaglie all'Interregionale di Orosei. Fine settimana trionfale per il Taekwondo Terranova Team, che si conferma eccellenza sportiva della città di Olbia conquistando due podi di squadra in due giorni e risultando la prima società olbiese nella classifica generale dei campionati regionali.
Al Kim & Liù di Orosei, riservato ai più giovani, il team guidato dai maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus ha raggiunto un brillante 3° posto assoluto grazie a una serie di prestazioni impeccabili che hanno portato l'oro a Alex Deiana, Nicholas Ledda e Francesco Luciano; argento a Federico Careddu, Riccardo Floris, Sofia Carta, Iris Floris, Francesco Martini e bronzo a Alessandro Deledda, Lorenzo Derosas, Alessandro Pani, Joele Ledda.
Nella giornata successiva, al Campionato Interregionale Sardegna Cadetti, Junior e Senior, il Terranova si è superato, centrando il 2° posto nella classifica generale grazie agli ori di Gioele Mameli, Angelo Pisanu, Matteo Martini, Arianna Casadei, Matilde Geromino, Alice Ilie e Alice Inzaina, agli argenti di Matteo Senes, Alessio Scarpa, Jacopo Pianu, e ai bronzi di Emma Martegani e Mayar Mahmdi.
Un risultato che premia la costanza, la dedizione e lo spirito di squadra di un gruppo che cresce unendo generazioni di atleti, dai più piccoli ai più esperti. “È un successo che nasce dal lavoro quotidiano in palestra e dalla forza del gruppo. I ragazzi hanno dimostrato non solo talento, ma anche rispetto, disciplina e amore per questo sport” — dichiarano i maestri Varrucciu e Carrus.
Il Taekwondo Terranova Team conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per le arti marziali in Gallura e una delle realtà sportive più rappresentative della città di Olbia.
