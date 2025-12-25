Maltempo nella notte di Natale, decine di interventi nel Nord Ovest della Sardegna

Thursday, 25 December 2025
Informazione dal 1999
Alghero. Notte di Natale segnata dal maltempo nel Nord Ovest della Sardegna. Le insistenti piogge, che hanno imperversato fino alle prime ore del mattino di oggi, 25 dicembre, hanno reso necessari numerosi interventi da parte della sede centrale e dei distaccamenti territoriali dei Vigili del Fuoco.
Situazione particolarmente critica ad Alghero, dove le squadre sono entrate in azione in diverse aree della periferia cittadina per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati dalle acque. In alcuni tratti, una vera e propria coltre d’acqua ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile la circolazione e causando disagi anche alle campagne circostanti e ad alcune abitazioni.
Gli interventi si sono protratti per tutta la notte e fino all’alba, con un costante monitoraggio del territorio. Alle operazioni hanno collaborato anche il Corpo Forestale e i Carabinieri, impegnati nel garantire la sicurezza e nel presidio delle zone più esposte.
Nonostante i numerosi disagi, non si registrano feriti. Con il progressivo attenuarsi delle precipitazioni la situazione è andata migliorando nel corso della mattinata, ma l’attenzione resta alta, soprattutto in considerazione delle condizioni meteo instabili che stanno caratterizzando queste giornate festive.
