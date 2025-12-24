Buddusò premia Marilisa Pischedda, scienziata e divulgatrice che vive a Olbia

Olbia. La città di Olbia si conferma capace di accogliere e valorizzare percorsi culturali che intrecciano sapere scientifico, sensibilità umanistica e attenzione verso le nuove generazioni. In questo orizzonte si colloca il riconoscimento conferito a Buddusò, lo scorso 19 dicembre, a Marilisa Pischedda. Da tempo residente a Olbia e figura di riferimento nel panorama culturale e scientifico isolano, l'ingegnera aerospaziale, fondatrice e direttrice di ASTEC – Aerospace Technology Education Center è alla guida del progetto di divulgazione che ha saputo portare con grande successo in Sardegna il dialogo tra scienza, tecnologia e futuro: il Festival dell’Aerospazio di Olbia.

L’Amministrazione comunale di Buddusò, suo paese natale, le ha assegnato il premio “Posto delle mutazioni”, un’opera dal forte valore simbolico che rappresenta lo spazio ceduto al merito, alla competenza e alla visione. Un riconoscimento che va oltre il singolo traguardo professionale e che intende valorizzare un cammino costruito nel tempo, fatto di studio, curiosità e impegno costante nella diffusione della cultura scientifica.

La cerimonia, carica di emozione e significati, si è svolta in un luogo altamente evocativo: il centro culturale e la biblioteca che Marilisa Pischedda frequentava da ragazza. Proprio lì è custodito il suo primo libro di astrofisica, "Dal Big Bang ai buchi neri" di Stephen Hawking, una lettura che ha segnato l’inizio di un cammino rivolto alle stelle ma profondamente radicato nella cultura del libro e del pensiero.

Nel ricevere il premio, Pischedda ha scelto parole di grande sobrietà e responsabilità, sottolineando come il riconoscimento non sia un punto di arrivo, ma un impegno rinnovato: continuare a lavorare affinché ragazze e ragazzi possano credere nelle proprie capacità e immaginare traguardi ambiziosi, anche partendo da piccoli centri. Un messaggio che risuona con forza in una terra come la Sardegna, dove talento e determinazione spesso attendono solo di essere incoraggiati.

Il ringraziamento è andato al sindaco Massimo Satta e all’intera amministrazione comunale di Buddusò, agli operatori del centro culturale e alla Pro Loco per l’organizzazione dell’evento, ma anche alla famiglia: ai genitori, per il sostegno costante negli anni della formazione, e al marito Rocco Gigliotti, compagno di quella che lei stessa definisce una “spaziale avventura”.

Da Olbia, città in cui oggi vive e lavora, Marilisa Pischedda continua a costruire ponti tra scienza e divulgazione, tra territorio e futuro, dimostrando che la cultura può essere motore di trasformazione reale. Il suo percorso racconta che, davvero, per aspera ad astra: attraverso lo studio, i libri e il coraggio di credere nei propri sogni, anche il cielo può diventare una meta possibile.