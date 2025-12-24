Olbia: con Valeria Boncoraglio scopriamo il make up che illumina le feste

Olbia. Nel firmamento della bellezza in Sardegna c’è un nome che da anni brilla di luce propria: Valeria Boncoraglio. Make up artist di fama, beauty consultant raffinata e anima glamour, Valeria ha scelto Olbia come sua casa e come punto di partenza per diffondere uno stile che unisce tecnica, sensibilità estetica e visione internazionale. In occasione delle prossime festività, la incontriamo per parlare di tendenze, consigli pratici e make up delle feste.

Nata ad Alghero, Valeria ha costruito la sua carriera passo dopo passo, formando il proprio talento nelle prestigiose scuole di maquillage Chanel e Lancôme, veri templi dell’alta cosmetica. A queste esperienze si sono aggiunti importanti incarichi professionali anche oltre oceano, che hanno arricchito il suo stile con contaminazioni globali e una profonda conoscenza delle diverse esigenze di volto, pelle e personalità.

Rientrata in Italia, il suo nome è diventato una presenza costante nei più autorevoli eventi dedicati al mondo beauty: dal Cosmoprof di Bologna all’Inter Charm di Milano, fino all’International Estetica di Roma, palcoscenici dove Valeria ha saputo distinguersi per competenza, eleganza e capacità di interpretare le tendenze senza mai snaturare l’identità di chi si affida alle sue mani.

Foto: Valeria Boncoraglio con Elosabetta Gregoraci

Il riconoscimento più prestigioso arriva nel novembre 2019, quando le viene assegnato l’Oscar dei matrimoni italiani come Migliore Truccatrice di Spose agli Italian Wedding Awards, nella cornice maestosa della Reggia di Venaria Reale a Torino. Un traguardo che consacra il suo talento e la rende punto di riferimento per spose, celebrities e jet set che scelgono la Sardegna – da Porto Cervo alle location più esclusive – come scenario dei momenti più importanti della loro vita.

Ma dietro il glamour, Valeria Boncoraglio è anche una donna che ha affrontato un capitolo complesso e doloroso del proprio percorso personale. Un’esperienza impegnativa che oggi racconta con grande delicatezza e autenticità, trasformandola in una lezione di forza e consapevolezza. Un vissuto che, come lei stessa ammette, ha reso il suo sguardo ancora più empatico e profondo, capace di cogliere la bellezza non solo come estetica, ma come espressione dell’anima.

Ed è proprio con questo spirito che Valeria si prepara ad accompagnare le donne verso le feste natalizie, regalando consigli preziosi per un make up che sia elegante, luminoso e soprattutto personale. Dalle basi leggere ma perfezionanti agli occhi che si accendono di riflessi caldi e sofisticati, fino alle labbra protagoniste o naturalmente chic, il suo approccio invita a sentirsi speciali senza eccessi, valorizzando ciò che rende unico ogni volto.

In un periodo dell’anno in cui la luce torna protagonista – tra cene, brindisi e notti scintillanti – Valeria Boncoraglio ci ricorda che il vero glamour nasce dall’equilibrio tra tecnica, emozione e autenticità. Un messaggio di bellezza che va oltre il trucco e diventa stile di vita.

Valeria Boncoraglio la si incontra facilmente nelle sale d'attesa in aereoporto, o mentre di corsa salta da un taxi durante la fashion week di Milano, o quando le donne di più affascinanti delllo showbiz sfilano sul red carper dell'evento del momento. La incotriamo durante una delle sue trasferte, con l'immancabile trrolley a seguito e quel sorriso contaggioso che te ne fa innamorare all'istante.

Se dovesse creare un “make up delle feste” in pochi passaggi, quali prodotti non possono assolutamente mancare nel beauty case e come usarli per valorizzare il viso anche quando il tempo a disposizione è poco?

"I passaggi fondamentali sono sicuramente: un fondotinta ed il primer da mettere con le mani, per essere ancora più veloci. Quello che non può sicuramente mancare è il primer illuminante liftante che crea una base perfetta per tutti i prodotti che verranno applicati dopo. Come detto prima anche il primer si può applicare direttamente con le mani per velocità tirandolo sul viso senza massaggiarlo e poi picchiettandolo come ultimo passaggio. Il make-up delle feste deve essere luminoso Diamo spazio quindi a zigomi naso e labbra sempre in luce, e mi raccomando andate ad utilizzare il mascara per le sopracciglia, una matita ombretto nocciola freddo o caldo questo dipende dal sottotono, ( ma per questo ci sono io). Altro passaggio fondamentale è usare l'ombretto nocciola sfumato verso l'esterno, per allungare l'occhio andando ad utilizzare contestualmente tanto mascara. Per la bocca delle feste da utilizzare assolutamente una matita labbra con un tocco di luce, ed il trucco è fatto".

Per chi sogna un look da red carpet ma teme l’effetto eccessivo, quali errori deve evitare assolutamente e quali piccoli accorgimenti fanno davvero la differenza per sentirsi speciali, raffinate e a proprio agio durante le serate di festa?

"Trovo che questa domanda sia molto interessante e mi fa piacere che mi venga posta di frequente.La risposta è più semplice di quello che si possa pensare. Un trucco da Red Carpet deve essere luminoso elegante e d'effetto. Posso dire per prima cosa di non mettere troppi prodotti, di non esagerare con il fondotinta come si vede purtroppo ormai troppo spesso nei social. Si assiste a vere e proprie colate di fondotinta sul viso (che sono fatte apposta perché sceniche) , ma spesso questo tutto ciò viene frainteso. Bisogna ricordare sempre che il make-up deve esaltare la vostra bellezza non cambiarla o renderla artificiosa e pesante. Insomma decisamente no all'"effetto maschera".

Quali sono i segreti professionali che ogni donna può “rubare” per sentirsi elegante e luminosa anche durante le feste, senza essere una celebrity?

"Il segreto più importante è quello di rispettare sempre la propria bellezza. Truccarsi davanti ad uno specchio con una luce viva e ad occhio aperto crea un risultato incredibile. Io consiglio una matita tabacco khol per le bionde sfumabile e nera sempre khol, (che è la caratteristica della matita) per le brune / scure. E poi la luce. Contouring e blush da sfumare anche sugli occhi come ultimo passaggio prima del mascara. Io personalmente adoro lasciare l'occhio più nudo per puntare sulle labbra con un rossetto rosso, come le dive delle riviste patinate più glamour. Oppure l'altra opzione che adoro è realizzare un make up con l'occhio enfatizzato dalle ciglia finte che per capodanno non possono mai mancare Ah da non dimenticare mai di usare il giraciglia, il mascara e poi le ciglia finte, ed infine un ultimo passaggio di mascara. Tale procedimento dovrebbe scongiurare il verificarsi di un piccolo stacco tra quelle finte e le vere, che proprio nn deve accadere per il massimo del risultato...e poi comunque ci sono sempre io! In ogni caso da tenere sempre a mente ( non soo per le feste o le occasioni importanti, ) che la parola chiave è Less is more … che significa meno è meglio...ve lo assicuro".